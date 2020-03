Vil ikke skape frykt: Skal undersøke om Ibux påvirker korona

Bakgrunnen er blant annet at den franske helseministeren advarer mot bruk av ibuprofen.

– Det finnes litt data på at enkelte pasienter kan få et verre forløp på en virusinfeksjon hvis en tar ibuprofen eller NSAID-er, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, til NRK.

Ibuprofen er en del av familien til ikke-steroide antiinflammatoriske medisiner (NSAID). Virkestoffet finnes i Ibux. Andre populære legemidler innenfor denne gruppen er Voltaren og Naproxen.

VIL IKKE ADVARE: Steinar Madsen i legemiddelverket. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Ifølge den franske avisen Le Monde har leger sett tilfeller av unge pasienter som er alvorlig syke med Covid-19 etter å ha tatt ibuprofen mot feberen. Den franske helseministeren gikk lørdag ut og advarte mot bruken av legemiddelet. Det synes Madsen er uheldig.

Nye råd

– Når dette utspillet kommer så blir jo det lagt merke til. Vi synes det er uheldig, og vi vil se nærmere på dette allerede i morgen, sier Madsen.

Han vil derfor foreløpig ikke fraråde å bruke for eksempel Ibux.

– Hvis man bruker Ibuprofen i dag og ikke har noe problemer med det, så kan du fortsette. Det er viktig at vi ikke skaper unødvendig frykt. Og vi hadde helst sett at dette ble diskutert på et felles europeisk nivå. Vi skal være enige om hvordan vi forholder oss, sier Madsen.

– Men hvis du vet at du har koronavirus, fraråder du da å bruke ibuprofen og NSAID-er?

– Det kan vi ikke svare på nå. Vi må diskutere dette og se hvilke råd vi skal gi. Det er en helt ny problemstilling, sier Madsen.

Falske nyheter

Nettstedet Faktisk.no omtaler at det går en kjedemelding på blant annet WhatsApp om at Ibux kan føre til at koronaviruset utvikler seg raskere.

Det medisinske universitetet i Wien, som kjedemeldingen oppgir som kilde til påstanden, kaller det hele for «falske nyheter». Laboratorieforsøket meldingen viser til, har aldri blitt utført.

Madsen i legemiddelverket forklarer hvorfor Ibux potensielt kan ha en dårlig påvirkning.

POPULÆRE SMERTESTILLENDE: - Paracetamol fremfor Ibuprofen, sier Madsen i legemiddelverket. Foto: Sissel Andersen / NRK

– NSAID-er gir mer bivirkninger, spesielt hos eldre mennesker. Det gir økt risiko for magesår, mageblødninger, hjertesykdom og nedsatt nyrefunksjonen. Mange av de pasientene som får alvorlige tilfeller av koronavirus, får også redusert nyrefunksjon, og da kan disse legemidlene virke uheldig, sier Madsen.

Rådet fra legemiddelverket er at paracetamol er førstevalget. Det ble denne uken innført restriksjoner på kjøp av paracetamol på resept, slik at alle skal få tilgang til dette ved behov.

– For det første har paracetamol god virkning, og når det brukes riktig har det få bivirkninger. Det kan brukes av folk i alle aldre, gravide og går sammen med nesten alle andre legemidler, sier Madsen.