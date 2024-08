Vil ikke si hvorfor KrF-lederen går av

Torsdag kveld trakk KrF-leder Olaug Bollestad seg som leder i partiet. Nestleder og fungerende leder i KrF, Dag-Inge Ulstein, står imidlertid fast på at han ikke tar gjenvalg til Stortinget.

Han ønsker heller ikke være partileder på lang sikt.

– Den beslutningen står fortsatt ved lag, sier Ulstein til NRK.

Langt møte

Partiet holdt et over syv timer langt krisemøte torsdag, som endte med at Olaug Bollestad varslet slutten på sin lederrolle. Ulstein understreker at de har stor respekt for valget.

Torsdag kveld varslet Bollestad at hun har valgt å trekke seg som leder i KrF Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Jeg tror jeg bare bruker ordene som Olaug sa i går, dette var hennes beslutning. Partiet har vært i en veldig krevende situasjon. Absolutt ingen på møtet i går ønsket at partiet skulle komme i den situasjonen. Olaug tok den beslutningen i går, at hun ønsket å gå av, og det respekterer vi. Det sier 1. nestleder i partiet, Dag-Inge Ulstein.

Han sier at sentralstyret trengte det lange møtet for å snakke gjennom saken.

– Et langt møte betyr ikke bety noe annet enn nettopp det. Det var en veldig respektfull tone under møtet, sier Ulstein.

Jakt på ny partiledelse

Nå starter lederjakten i KrF. Partiledelsen må settes sammen på nytt. Fungerende partileder og tidligere statsråd Ulstein vil altså ikke ta gjenvalg.

Dag-Inge Ulstein holder fast ved at han ikke tar gjenvalg. Foto: NRK

– De organene vi har i partiet vil tre inn og legge en prosess slik at det formelle rundt dette blir riktig.

Ulstein insisterer på at KrF er et samlet parti.

– Som sagt skulle vi alle ønske at vi ikke er der vi var i dag, og jeg har respekt for det Olaug har sagt. På Olaug sin vakt så har laget blitt samla. Jeg tror veldig mange i partiorganisasjonen og grasrota har opplevd at vi er et samla parti. Olaug har løfta fram mange profiler rundt i landet. Selv om det oppleves dramatisk nå, er det et samla parti.

– Nå er det nesten ingen tilbake i KrF og det er et totalt limbo. De må fylle sentrale lederposisjoner på nytt, både leder, første og andre nestleder, Stortingsgruppa blir totalt utradert. Jeg går ut fra at Bollestad trekker seg også der, Vi får et nytt Kristelig Folkeparti. Det sier politisk redaktør i Fædrelandsvennen, Vidar Udjus.