Vil ikke gå i regjering med Venstre for enhver pris

– Dersom sluttresultatet av forhandlingene internt og allment blir tolket som en seier for fire prosent-partiet Venstre og tap for Frp mener styret i Oslo Frp at Frps landsstyre bør stemme mot å godkjenne en utvidelse av regjeringen, skriver fylkesleder Mazyar Keshvari (Frp) i en e-post til NRK.

Etter det NRK erfarer skal partilederne i Høyre, Frp og Venstre presentere en ny regjeringsplattform for sine egne på søndag. Deretter skal forslaget behandles internt i partiet.

Selv om Venstre går i regjering med Høyre og Frp vil den nye blågrønne regjering uansett ikke ha flertall på Stortinget alene.

– Det er viktig for Oslo Frp at partiet ikke går på akkord med de viktigste politikkområdene for å ta inn Venstre i regjering som vi uansett ikke får flertall med, sier Keshvari.

FORTSETTER FORHANDLINGENE: Siden torsdag har statsminister og Høyre-leder Erna Solberg forhandlet med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande om en ny regjeringsplattform på Hotell Jeløya Radio i Moss. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fortsetter forhandlingene

Siden torsdag har statsminister og Høyre-leder Erna Solberg forhandlet med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande om en ny regjeringsplattform på Hotell Jeløya Radio i Moss. Forhandlingene fortsetter lørdag.

Forhandlingene har vært krevende, og etter det NRK erfarer gjenstår fortsatt flere vanskelige saker.

Etter det NRK erfarer har saker som eiendomsskatt og bevæpning av politiet, som er viktige saker for Frp, skole og helse, som Høyre og Venstre har lagt vekt på vært på agendaen det siste døgnet.

Pelsdyr og rovdyr, asyl og innvandring, klimaavgifter og det grønne skiftet skal være krevende saker, mens klima- og utslippspolitikk, samt integrering skal være enklere punkter mellom de tre.

Spørsmålet om oljeboring i Lofoten og Vesterålen skal i praksis være landet, etter det NRK forstår, men uenighet på andre områder i oljepolitikken er fortsatt vanskelige.