Vil hacke sammen løsninger for koronakrisen

Denne helga samles alle disse til en digital spurt – ikke fysisk, men på internett.

Arrangementet er det som i IT-verdenen kalles et hackathon. En utfordring om å komme opp med gode ideer og faktisk prøve å lage løsninger på svært kort tid.

– Det har skjedd at folk har laget helt ferdige løsninger og produkter på bare 48 timer, forteller Jørn Haukøy som er en av initiativtakerne bak det de nå kaller Hack The Crisis Norway.

Jørn Haukøy er en av dem som startet opp det digitale arrangementet. Foto: Hack The Crisis Norway

Til daglig jobber han i oppstartsselskapet Code11 med IT-utvikling, rådgivning og hjelp til større selskaper med digital innovasjon.

Nå håper han og en rekke andre fra IT-bransjen at det skal kunne komme opp gode løsninger som kan hjelpe i koronakrisen på flere plan.

– I ei tid med nedbemanning og nedtrapping over hele linja synes jeg det er viktig å vise at på tross av at vi må sitte hjemme, og på tross av restriksjoner, klarer vi å få til noe, sier han.

Arrangementet har delt opp utfordringen om å finne løsninger i flere kategorier:

Redd liv: Lag løsninger som kan være med på å stoppe viruset og redde liv.

Hjelp samfunnet og lokalsamfunnet: Samfunnet er blitt annerledes når alle må holde avstand. Noen føler seg ensomme og isolerte. Kom opp med ideer og løsninger med teknologi som kan hjelpe.

Redd bedrifter og næringsliv: Mange bedrifter sliter veldig hardt under koronakrisen. Kom opp med ideer og løsninger som kan hjelpe og skape ny giv.

Initiativtaker Jørn Haukøy er svært engasjert og ser for seg mange kreative løsninger. Han har allerede fått høre at en rekke deltakere drodler på løsninger for nabohjelp og hjelp i lokalsamfunnet.

– Noen kommer også opp med ideer rundt det at mange nå sitter alene hjemme. Det er kanskje litt trist og kjedelig – hva med å lage spill som kan koble folk sammen, sier Haukøy.

Køapp basert på teledata?

Selve det digitale arrangementet er organisert med både frivillige, sponsorer og eksperter som fungerer som mentorer.

En del av aktørene har også meldt inn utfordringer til deltakerne som de kan velge å bryne seg på. Dette er blant annet knyttet til tilgjengelige verktøy eller informasjonsmengder.

Mobilselskapet Telia er en av sponsorene, som også deler data til iderike deltakere og har kommet med en utfordring:

«Kan vi unngå at for mange oppholder seg på samme sted gjennom å lage et slags "værmelding" for hvor mange akkurat nå tar en tur i bymarka»

– Vi jobber sammen med myndighetene og flere kommuner hvor vi ser på mulighetene for hvordan den datainnsikten vi sitter på kan bidra til å begrense folketettheten og smittespredningen av koronaviruset. Det er derfor vi vil bidra på denne måten, sier Jon Christian Hillestad som er leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge til NRK.

Jon Christian Hillestad i Telia sier de vil bidra til løsninger. Foto: Telia

Han forklarer at dataene de nå deler er en del av den allerede eksisterende analyseplattformen Crowd Insights, som en del kommuner allerede bruker.

– Ser dere for dere at det faktisk blir en app som folk flest kan bruke ut av dette?

– Det kan være en mulighet, men som sagt tenker jeg vi skal la hackatonen gå sin gang, så får vi komme tilbake til hva som blir resultatet etter hvert



– Hva med personvernet?

– I utviklingen av datainnsiktstjenesten har vi selvfølgelig lagt inn løsninger som ivaretar personvernet. Det har vi også hatt en dialog med myndighetene om. Dette er data på aggregert nivå så ingen individer kan identifiseres.