I Sverige er reglene for hunder i bur klare: Det er ikke lov. Ikke engang i to minutter, ifølge Svensk kenneklubb. Da bryter du loven.

Unntaket er når hunden er syk, skal delta i konkurranse eller under transport.

I Norge er det ikke like strengt.

– Vi har i dag ikke forskrifter for hold av hund i Norge, i motsetning til i Sverige. Mattilsynet har laget en veiledningsbrosjyre om hold av hund, opplyser seniorrådgiver Maria Været Veggeland, seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Det finnes også en veileder til dyrevelferdslovens bestemmelser om hundehold, og her heter det at hunder ikke skal holdes innestengt i små bur over tid.

– Det beste for hunden er vanligvis å gå fritt rundt i hele eller deler av boligen. Voksne hunder som er vant til å være alene hjemme, bør få gå fritt rundt også når de er alene, skriver Veggeland.

i bur må hunden kunne stå oppreist, snu seg rundt, ligge i naturlig stilling, strekke seg, endre liggestilling og regulere temperaturen ved ulikt underlag, opplyser seniorrådgiver Maria Været Veggeland i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Det samme mener veterinær Trude Mostue, som over tid har vært opptatt av dette.

– Det er litt merkelig at vi i 2020 ser på det som normalt at vi ikke kan ha en hund løs i huset. Da jeg vokste opp på 1980-tallet var det jo aldri snakk om at hunden skulle sitte i et bur, forteller Mostue som er sjefveterinær for FirstVet Norge.

Når det klør i tennene

Flere dyrebutikker NRK har snakket med forteller at mange kunder som kjøper bur til å ha hjemme er valpeeiere som har fått en utstyrsliste fra hundeoppdretter.

– I valpeperioden kan det være behov for å holde valpen på et avgrenset, sikret sted når man ikke kan se etter den, for å hindre at den skader seg eller ødelegger ting. Hvis det er nødvendig å begrense området hunden kan oppholde seg på, må den likevel ha nok plass til naturlig bevegelse, skriver Veggeland i Mattilsynet.

Mostue er heller ikke imot bur, men er opptatt av at buret ikke skal bli misbrukt som et oppholdssted for hunden over lang tid.

Hun mener det er en for enkel løsning å sette en valp i et bur når den klør i tennene, for at den ikke skal bite på alt.

– Hunden må bli kjent med de tingene den ikke får lov til å gjøre. En valp i tygge- og utforskerfasen kan være veldig slitsom. De må passes på hele tiden. Det er mye trening, og mye «nei», sier Mostue.

Labrador valp som biter på håndtak på kommode fordi den klør i tennene. Foto: Aud Darrud / NRK

Hun tilføyer at det er viktig å tenke over at hunder må tilvenne seg livet til oss mennesker. De må kunne klare å bevege seg rundt møblene våre uten at det spises og tygges på.

– Når folk sier at de må ha hunden i bur fordi den spiser og hopper over alt, så betyr det at hunden ikke har blitt tilvendt et familiehjem, sier Mostue.

Hun legger til at burtrening for å frakte hund i bil er bra. Det kan også være et godt sted for hunden å ligge, og finne ro, når den selv ønsker det.

Hva gjør du? Bruker bur til hunden hjemme Bruker ikke bur hjemme til hunden Vis resultat

Ønsker tydeligere forbud i Norge

Organisasjonen for dyrs rettigheter Noah har sendt brev til både Landbruks- og matdepartementet og Mattilsynet, der de argumenterer for at Norge trenger et tydeligere forbud rundt bruk av hundebur.

– Mattilsynet har svart oss at de tolker loven dit hen at det å sperre hunden inne i bur i timevis er ulovlig. Men vi ser dessverre at flere gjør dette uansett, og at det ikke holder med en lovtolkning. Vi må ha et eksplisitt forbud mot hund i bur, slik som i Sverige og Finland, sier veterinær og Noah-leder Siri Martinsen.

Noah mener bruken av hundebur har utviklet seg feil.

– Det er totalt ulogisk å holde hunder i bur, og i mange år har man tatt som en selvfølge at ingen gjør det – så har denne forferdelige «trenden» sklidd inn i hundemiljøet under radaren til myndigheter og dyrevernsorganisasjoner, sier Martinsen.

Hund i bur er et økende problem som vi må gjøre noe med mener veterinær og leder av Noah, Siri Martinsen Foto: Robert Hansen / NRK

Atferdsproblemer

Noah peker på at overdreven bruk av bur kan føre til mange ulike fysiske og atferdsmessige problemer. Aggresjon, frykt, stress og manglende evne til å knytte seg til mennesker.

– Men en god del hundeeiere opplever at hunden føler seg trygg i buret?

– Det er tragisk at flere innbiller seg at det er «bra» for hunden å sitte i bur, og at det har dannet seg feilaktige myter rundt hunders adferd. For hunden kan det å sitte i timevis i bur føre til at den blir understimulert, som igjen kan bidra til at hunden får overskuddsenergi, sier Martinsen.

Dette skriver Mattilsynet:

Små, trange bur, slik som transportbur, er ikke egnet som oppholdssted for hunden over tid, for eksempel mens eieren er på jobb eller om natten.

– Slike bur skal bare brukes i korte perioder, for eksempel under transport, oppstalling hos veterinær, ved sykdom eller under konkurranse, opplyser Mattilsynet.

Dersom hunden trives godt i bur må den gjerne ha et bur den kan ligge i, men da må døren være åpen eller fjernet.