Vil ha tilbake millionbeløp: Hevder han lånte penger for å kjøpe Munch-bilde

Politiet og eieren av pengene har to vidt forskjellige forklaringer på hvor pengene stammer fra og hva de skal brukes til.

– Det virker på oss som om dette er en historie de har kokt i hop for å lure politiet til å gi tilbake beslaget. Verken vi eller retten tror på historien som tiltalte eller vitnene kom med, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen til NRK.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen sier at de ikke tror på mannens forklaring om at han skulle bruke pengene til å kjøpe og videreselge et maleri med fortjeneste. Foto: Gry Veiby / NRK

Hevder han skulle kjøpe Munch-maleri

Mannen i slutten av 20-årene ble i slutten av november dømt til 10 måneders fengsel for grovt heleri.

Han fikk samtidig inndratt i overkant av én million kroner som politiet mener stammer fra én eller flere straffbare handlinger.

– Min klient har forklart at han tok opp et lån med fullt lovlige midler for å kjøpe og videreselge et maleri med fortjeneste, sier forsvarer Waqar Aslam Malik til NRK.

Da saken gikk for retten i Oslo tingrett i slutten av november i år, ville han og et vitne i saken ha tilbake pengene som politiet hadde tatt i beslag.

De hevdet at kontantene stammet fra et privat lån dem imellom, og at pengene skulle brukes til å kjøpe et trykk av Madonna, malt av Munch.

Mannen nekter straffskyld og har anket dommen, bekrefter mannens forsvarer overfor NRK.

En million i plastposer

I september 2017 ble bilen mannen satt i stanset av politiet. Da de visiterte ham fant de 45.400 kroner i kontanter.

Da de senere gjennomsøkte mannens leiligheten, fant de to plastposer med penger.

Ifølge dommen lå pengene dels inne i et skap og i vasken på kjøkkenet. Totalt fant politiet 998 500 kroner i kontanter.

PLASTPOSER: Inne i et skap og i en vask fant politiet pengene. Politiet mener pengene stammer fra kriminell virksomhet, mens mannen i 20-årene mener det er snakk om et lån fra en bekjent. Foto: POLITIET

– Pengene ble funnet i plastposer på et kjøkken i en ellers tom leilighet. Bortsett fra en TV, så var leiligheten tom, sier Meeg-Bentzen til NRK.

Mannen forklarte i retten at pengene var plassert i plastposer fordi han «liker å ha det ryddig», står det i dommen.

– Vi mener at pengene stammer fra straffbare handlinger. Vi vil ikke konkretisere det mer enn det, men det er en grunn til at vedkommende ble stanset av politiet, sier Meeg-Bentzen til NRK.

Han beskriver tiltalte som en kjenning av politiet.

Ville kjøpe «Madonna»

Etter pengefunnet ble mannen varetektsfengslet i fire uker. Da varetektsfengslingen var over, reiste han til utlandet.

I april i år ble politiet i Oslo kontaktet av en advokat som representerte et av vitnene i saken. I et brev til politiet skrev advokaten at pengene de hadde tatt beslag i var et lån fra hans klient.

Fordi disse pengene nå var beslaglagt, klarte ikke den tiltalte mannen å tilbakebetale eller betjene lånet.

«Beslaget begjæres derfor opphevet og utlevert», skrev advokaten i brevet, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

Da rettssaken startet, forklarte mannen som sto for lånet at han hadde hatt pengene liggende på loftet, skjult fra sin kone.

Den tiltalte forklarte i retten at formålet med pengene var å kjøpe et «Madonna»-trykk av Edvard Munch. Prisen for bildet var 1,2 millioner kroner, og bildet skulle senere videreselges for 1,6 millioner kroner.

Den tiltalte skulle gi 100.000 av fortjenesten tilbake til mannen som ga han lånet. Resten av overskuddet skulle fordeles mellom den tiltalte og en kunstformidler han kjente.

– Oppkonstruert

I dommen fremgår det at retten ikke fester lit til tiltaltes forklaring, og at den fremstår som «oppkonstruert» og et forsøk på å få utlevert de beslaglagte pengene.

Det kom også fram i retten at verken tiltaltes eller vitnets fingeravtrykk ble funnet på sedlene, og at mannen som lånte ut pengene selv skal ha hatt en anstrengt økonomi.

«Tiltalte har knapt kunnskap om kunst. Navnet på den påståtte formidleren av «Madonna-trykket» ble først nevnt av tiltalte under hovedforhandlingen. Det er i seg selv påfallende når det nå hevdes at det beslaglagte pengebeløpet var skaffet til veie for å gjennomføre en fullt ut lovlig bilde-transaksjon», står det i dommen.

Mannen i 20-årene har anket dommen på ti måneders fengsel.

– Min klient er ikke fornøyd med dommen fordi han mener han er uskyldig, sier forsvareren hans til NRK.