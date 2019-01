Vil ha Sylvi Listhaug tilbake i regjering

– Sylvi Listhaug er jo en av Norges mest populære politikere, så i Møre og Romsdal har vi selvfølgelig ingenting imot at hun blir statsråd igjen, sier fylkesleder Frank Svee (Frp).

Det er ti måneder siden Sylvi Listhaug gikk ut av regjeringen til Erna Solberg. De siste ukene har den tidligere justisministeren forhandlet med KrF om å utvide regjeringen.

En slik utvidelse kan føre til flere endringer i statsrådskabalen. I Frp peker flere fylkesledere på partiets nestleder, Sylvi Listhaug som en god kandidat.

Frank Svee får støtte av fylkesleder i Innlandet Frp, Johan Aas, som mener at det alltid vil være aktuelt å ha Sylvi Listhaug som statsråd.

GOD KANDIDAT: Fylkesleder Innlandet Frp, mener Sylvi Listhaug er en god statsrådskandidat. Foto: Stein Schinstad

– Hun sitter med stor kompetanse på mange felt og er en viktig person for vårt parti. Hun er en god kandidat uansett hva slags post det måtte være, sier han.

Tror på samarbeid

Andre fylkesledere NRK har snakket med tror partiet har bedre nytte av å ha Sylvi Listhaug som stortingsrepresentant. Enkelte mener hun har en friere rolle der, som kler henne bedre enn en statsrådspost. Andre igjen vil ikke svare på spørsmål om Listhaug.

Da Listhaug var statsråd var det ofte uenigheter med og KrF. Men hverken Frank Svee eller Johan Aas tror at samarbeidet blir verre i en firetallsregjering om Sylvi Listhaug er med.

Knut Arild Hareide i KrF ønsker ikke å kommentere dette.

Mistillitsforslag

Sylvi Listhaug trakk seg som justisminister i mars 2018, etter massiv kritikk av et Facebook-innlegg der hun kritiserte Ap og skrev at «terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» for partiet, etterfulgt av «lik og del».

Rødt fremmet et mistillitsforslag mot henne, og Krfs landsstyre uttrykte den gang at de ikke hadde tillit til sittende justisminister, før Stortinget skulle stemme mistillitsforslaget. En avstemning som kunne ha endt i en regjeringskrise.

Men Sylvi Listhaug to egen regi, og trakk seg som justisminister få timer før mistillitsforslaget skulle behandles.

– Et Facebook-innlegg, som overhodet ikke hadde noe med 22. juli å gjøre, og som jeg har beklaget at ble lagt ut, har omgjort norsk politikk til en barnehage. Da mener jeg det er mitt ansvar å opptre voksent, sa Listhaug den gang.

Hun mente seg utsatt for en «heksejakt».

