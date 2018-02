Vil ha strengere straffer for å spre nakenbilder på nett

– Vi har folk som har blitt voldtatt og som har blitt lagt ut på nettet. De sier at det å bli lagt ut nettet var verre enn voldtekten, sier Mia Landsem.

20-åringen bruker mesteparten av sin våkne tid på å hjelpe fortvilte jenter. Hun ser daglig virkningene av hevngjerrige kjæresters handlinger.

Det var Mia Landsem som gjorde håndballspiller Nora Mørk oppmerksom på at stjålne bilder av henne var lagt ut på nettet.

– Ingen ligger her frivillig

Hver dag får Mia Landsem to–tre henvendelser fra jenter som finner seksualiserte bilder av seg selv på nett.

Mia Landsem får hver dag henvendelser fra jenter som ufrivillig får lagt ut bilder av seg på nett. Foto: Lisbeth Skei / NRK

Bilder som var ment for kjæresten eller andre, som nå ligger på internasjonale nettsider – tilgjengelig for alle.

Landsem varsler mange jenter som ikke vet om at intime bilder av dem er spredt på nett.

– Det er ingen som ligger her frivillig, sier Landsem, og blar igjennom utallige bilder av poserende jenter.

– Jeg hjelper dem med å fjerne bildene og innhente bevis.

Strengere straffer

– Dette oppleves som overgrep og rammer unge jenter hardere enn mange tror, sier Lene Vågslid (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget.

Arbeiderpartiet mener:

at strengere straffer og en mer moderne lovbestemmelse som spesielt retter seg mot nettkriminalitet vil virke avskrekkende.

at det derfor er nødvendig med en egen lovparagraf som gjør det tydelig at det er ulovlig å spre krenkende og seksualiserte bilder på nett uten samtykke.

Lene Vågslid (Ap) leder justiskomiteen på Stortinget. Foto: Anne Lognvik / NRK

Det kommer også Høyre og Frp på Stortinget til å stille seg bak. Disse partiene mener straffene i dag er for lave.

6. mars kommer justiskomiteen med en innstilling der flertallet, som består av Arbeiderpartiet, Høyre og Frp, går inn for en ny bestemmelse i straffeloven. Høyre og Frp vil gå veien om en utredning fra justisdepartementet.

– Dette er overgrep og et langt større problem, spesielt for jenter, enn vi er klar over, sier Vågslid.

Det var hun som sammen med flere representanter i Ap foreslo en ny lovbestemmelse.

Solveig Horne (Frp) medlem av justiskomiteen på Stortinget. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Jeg er glad for at det ser ut til å bli flertall for dette. Vi ber nå justisdepartementet komme tilbake til Stortinget med et lovendringsforslag og økning av straffene, sier medlem i justiskomiteen Solveig Horne (Frp).

Tror høyere straff virker

Mia Landsem mener problemet nok aldri blir løst, men har tro på at ny lov og høyere straff vil gjøre folk redde og at de dermed slutter å spre bilder.

– Bør jenter være mer forsiktige når de tar bilder av seg selv?

– Det er det samme som å si at jeg ikke kan gå alene i Slottsparken klokken 03 om natten fordi jeg kan bli voldtatt, sier Landsem.

Hun mener likevel at en ny lov ikke vil ha noen hensikt hvis politiets etterforskning ikke styrkes.

– Målet mitt må vel faktisk være å straffe dem som gjør dette, og sørge for at de som utsettes for det får det bra med seg selv.