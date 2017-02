Vil ha slutt på «razzia»-lignende tilsyn

– Man føler seg jo mistenkt når politiet opptrer på den måten, sier innehaver Øyvind Frich.

En helt vanlig ettermiddag fikk «Frich's Kafeteria» på Dombås et noe ubehagelig besøk. Tre politibetjenter iført sikkerhetsvester og utstyrsbelte duret inn i lokalet. Uten å spørre gikk de inn på kjøkkenet og bakrommet.

Aksjonen var en del av politiets utlendingskontroll i hele Gudbrandsdalen for å «drive kontroll av utlendinger bosatt i Norge». Det var ingen konkret mistanke mot ulovligheter hos «Frich's Kafeteria».

18 ulike tilsyn

INNEHAVER: Øyvind Frich eier flere spisesteder og sier han bruker et halvt årsverk på å sørge for at ting er i orden for alle de ulike tilsynene. Foto: Erlend Moe / NRK

Besøk av politiet, som dette eksempelet, er bare ett av flere tilsyn et spisested må være forberedt på i løpet av et år.

NHO Reiseliv har listet opp 18 ulike tilsyn som berører restaurantbransjen. Alt fra Mattilsynets kontroller av hygiene og matstandard – til Park- og tivolitilsynet som kontrollerer innretninger til bruk for lek- og fornøyelse.

Tilsyn restaurantbransjen Ekspandér faktaboks Arbeidstilsynet v/ Arbeids- og sosialdepartementet

v/ Arbeids- og sosialdepartementet Regionale verneombud v/ Arbeids- og sosialdepartementet

v/ Arbeids- og sosialdepartementet NAV v/ Arbeids- og sosialdepartementet

v/ Arbeids- og sosialdepartementet Skattetrekk og arbeidsgiveravgift v/ Finansdepartementet

v/ Finansdepartementet Oppgavekontroll og bokettersyn v/ Finansdepartementet

v/ Finansdepartementet Personallister v/ Finansdepartementet

v/ Finansdepartementet Tolletaten v/ Finansdepartementet

v/ Finansdepartementet Mattilsynet med Smilefjesordning og Matinformasjonsforordningen v/ Helse- og omsorgsdepartementet

v/ Helse- og omsorgsdepartementet Skjenkekontroll v/ Helse- og omsorgsdepartementet

v/ Helse- og omsorgsdepartementet Prikktildelingssystemet v/ Helse- og omsorgsdepartementet

v/ Helse- og omsorgsdepartementet Branntilsyn v/ Justis - og beredskapsdepartementet

v/ Justis - og beredskapsdepartementet Park- og tivolitilsyn v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet

v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet Heiskontrollen v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet

v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet Plan- og bygningsetaten - kommunenivå v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- kommunenivå v/ Kommunal- og moderniseringsdepartementet Lotteritilsynet v/ Kulturdepartementet

v/ Kulturdepartementet Justervesenet v/ Nærings- og fiskeridepartementet

v/ Nærings- og fiskeridepartementet Politiet med ulike oppgaver. Kilde: NHO Reiseliv - www.nhoreiseliv.no/bransjer-og-fakta/servering/lover-regler-servering/

Øyvind Frich eier flere spisesteder og opplever alle tilsynene som ressurskrevende.

– Jeg bruker et halvt årsverk på å fylle ut skjemaer og sørge for at ting er i orden. Jeg må ofte gjøre det samme flere ganger for ulike tilsyn, sier han.

NHO ønsker oppstramming

OPPSTRAMMING: Administrerende direktør, Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv mener rutinene knyttet til tilsyn av restauranter må strammes opp. Foto: Per Sollerman,

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, mener det nå bør strammes opp i rutinene rundt tilsynsvirksomheten.

Hun mener det er bra at myndighetene følger med på bransjen, men at det det vises for lite hensyn til bedriftene som kontrolleres.

– Vi opplever at det er behov for en kraftig kulturendring blant dem som driver tilsyn. De må forstå at de skal veilede og hjelpe spisestedene til å bli bedre, ikke komme inn med razzia-lignende metoder, sier hun til NRK.

Politiet i Gudbrandsdalen, som gjennomførte aksjonen på Dombås, sier de må fokusere på sikkerhet.

– Vi kan skjønne at det kan oppleves som skremmende, men vi må ta hensyn til sikkerheten. Både vår egen og andres, sier politioverbetjent i Innlandet politidistrikt, Olav Sørby,