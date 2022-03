Vil ha omkamp om makspris på strøm – Konkurransetilsynet advarer

EU åpner for at medlemslandene kan komme med strengere reguleringer av strømprisene på grunn av den voldsomme prisoppgangen som har fulgt av gasspriskrisen og Russlands invasjon av Ukraina.

EU-kommisjonen skriver at den blant annet se på muligheten for å innføre midlertidige pristak på strømprisene.

Strømprisene som norske forbrukere betaler er rundt fem ganger så høye så det som har vært et normalt prisnivå de siste årene. Det svir kraftig på lommeboka, men politisk strømstøtte hjelper noe. Foto: Audun Braastad

Rødt-politiker Sofie Marhaug mener regjeringen nå må revurdere synet på makspris på strøm:

– Vi mener at man må innføre en makspris på strøm på 35 øre, sammen med oppdekningsplikt og strengere eksportreguleringer med strengere krav til standen i kraftmagasinene, sier hun.

Nivået er om lag tre ganger så høyt som prisen på konsesjonskraft for 2022.

– Men hva tror dere vil konsekvensene av dette vil være for de som lager strømmen?

– Det vil være strengere regulering og de vil tjene mye mindre enn de gjør i dag, Nå tjener kraftbransjen som er offentlig eid enorme summer på de skyhøye strømprisene, sier hun.

EU-kommisjonen støtter nå at medlemslandene kan komme med akutte tiltak for regulerere strømprisene. I Frankrike har regjeringen vedtatt at strømprisen i første halvår kun skal øke med 4 prosent.

Konsekvensen blir etter alt å dømme at den statsdominerte kraftprodusenten EDF blir påført enorme tap.

Konkurransedirektør Tina Søreide har lite til overs til forslaget fra partiet.

– Hvis vi skulle bruke et slikt verktøy så ville vi skapt problemer, som vi ikke trenger på toppen av de vi har nå, sier hun.

Fremskrittspartiet har i Stortinget foreslått makspris på strøm på femti øre for hver kilowattime, med utgangspunkt i lov om pristiltak. Forslaget ble nedstemt av et bredt flertall.

– Flere negative konsekvenser av pristak

Regjeringen har bestemt at staten skal dekke 80 prosent av strømregningen for priser over 70 øre pr. kilowattime det neste året.

Skyhøye priser på naturgass og energikrise bidrar til skyhøye strømpriser i Europa og i Norge. Flere land innfører støtteordninger for å skjerme forbrukerne for pristoppene. Foto: SERGEI CHUZAVKOV / AP

Det vil bety langt høyere strømregninger for folk, enn i et system der maksprisen er lav, hvis strømprisene holder seg høye.

Men konkurransedirektøren advarer mot flere negative konsekvensene av å sette et pristak.

– Vi er bekymret for forsyningssikkerhet, hvis prisen på strøm blir lavere enn det koster for bedriftene å kjøpe strømmen, så vil de gjerne ikke levere, og de kan også gå konkurs. Og går de konkurs, så frykter vi at vi kan få et mer konsentrert marked, som fører til at vi får enda høyere priser på sikt, sier Søreide.

Hun sier at en annen konsekvens av bruk av makspris kan være at maksprisen i praksis blir gjeldende pris, selv om markedsforholdene ellers skulle tilsi en lavere pris.

Konkurransetilsynet har i en kronikk på egne nettsider skrevet mer om hvorfor tilsynet fraråder makspris på strøm.

Regjeringen vil utrede ulike tiltak – også makspris

Statssekretær Elisabeth Sæter i Olje- og energidepartementet sier at regjeringen har liten tro på et system der politikerne bestemmer strømprisen.

Men regjeringen vil likevel utrede politikerstyrte priser, sier hun.

– Rødt sitt forslag om å skrote dagens system over natta og sette en politikerstyrt pris, vil kunne forverre situasjonen og i verste fall sette forsyningssikkerheten til folk i fare. Men vil kommer til å utrede kraftsituasjonen som har vært, og da kommer vi også til å vurdere konsekvensen av ulike tilstak, som for eksempel en slik politikerstyrt pris, sier hun.