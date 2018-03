Vil ha omkamp om forsvarsutdanning

– Problemet er at det er en sparereform. Man fjerner den praksisnære lederutdanningen man har i dag. Nå blir det en mer teoretisk utdannelse, en kortere utdannelse og det blir en dårligere utdannelse, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Ifølge regjeringen vil reformen kunne spare om lag 530 millioner kroner årlig innen 2020 (om lag 20 prosent av dagens kostnader til utdanning). Vedum mener blant annet følgende endringer er svært problematiske:

Befalsskolene reduseres fra seks til en.

Utdanningstiden i befalsskolen reduseres fra 1+1 år med praksis til 12 uker.

Kravet til militær erfaring for å komme inn på Krigsskolen fjernes.

VIL HA OMKAMP: KrF-leder Knut Arild Hareide og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener utdanningsreformen i forsvaret aldri ble ordentlig diskutert i Stortinget. Foto: Jorunn Hatling / NRK

Også KrF-leder Knut Arild Hareide er skeptisk til utdanningsreformen som ble vedtatt i forbindelse med langtidsplanen for forsvaret. Han mener utdanningsreformen aldri fikk den oppmerksomheten den fortjente.

– Vi hadde en debatt om forsvarsplanen, men det handlet om jagerfly og hvilke baser vi skulle ha. Nå trenger vi en egen debatt om hva slags utdanning vi skal ha i forsvaret, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til NRK.

Hareide og Vedum ber nå regjeringen gjennom et representantforslag i Stortinget om å legge fram utdanningsreformen som en egen sak til Stortinget.

Bekymringer i forsvaret

De to partilederne viser til at det har kommet flere bekymringsmeldinger fra Forsvaret om de vedtatte endringene i utdanningssystemet. Kadett og leder for kadettutvalget til Norges Offisersforbund, Kay-Arne Schjetne, er blant dem som er skeptiske:

BEKYMRET: Kadett Kay-Arne Schjetne (t.v.) og leder i Norges Offisersforbund Torbjørn Bongo frykter for kvaliteten på offisersutdanningen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Jeg tror kvaliteten på offiserene vi får ut vil komme til å synke, og det kan gå på sikkerheten løs, sier han til NRK.

Han får støtte fra lederen i det samme forbundet, Torbjørn Bongo:

– Vi frykter at dette kan gå utover kvaliteten i løsningen av oppdrag, og at sikkerheten til de ansatte og de vernepliktige kan bli svekket, sier Bongo til NRK.

Forsvarssjefen var skeptisk

VAR SKEPTISK: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen anbefalte i 2016 å vente med å legge om utdanningen i forsvaret til andre omlegginger hadde fått virke en stund. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Hareide og Vedum viser til at også forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tidligere har advart mot omleggingen av utdanningen i forsvaret.

I regjeringens forslag til langtidsplan for forsvaret, som ble sendt til Stortinget juni 2016, skriver Bruun-Hansen selv i sine kommentarer at hans anbefaling var å vente:

Regjeringen anbefaler imidlertid en omfattende omlegging av utdanningssystemet uten at erfaringer av ny militær ordning foreligger og tilsynelatende uten at konsekvensen av løsningen er grundig vurdert. Jeg er bekymret for at manglende konsekvensvurderinger kan bidra til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen / Prop 151 S (2015-2016) s. 119

Langtidsplanen, inkludert utdanningsreformen, ble vedtatt med stemmene til Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet. I innstillingen fra komiteen heter det imidlertid at:

Flertallet forutsetter at utdanningsreformens vektlegging av innsparing, effektivisering og rasjonalisering ikke skal gå på bekostning av utdanningskvaliteten. Innst. 62 S (2016-2017)

Det er blant annet dette forbeholdet Hareide og Vedum håper skal gjøre det mulig å få flertall for forslaget om å be regjeringen komme med en egen sak om utdanningsreformen til Stortinget.

Regjeringen tror på endringene

FORSVARER REFORMEN: Statssekretær Tone Skogen (H) mener utdanningsreformen i forsvaret vil gi bedre offiserer. Foto: Sjøwall/Utenriksdepartementet

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har ikke ønsket å stille til intervju om saken. I stedet får NRK svar fra statssekretær Tone Skogen (H) i en e-post. Der står det at regjeringen er opptatt av at Forsvarets utdanningssystem videreutvikles for å møte fremtidens kompetansebehov.

– Gjennom utdanningsreformen legges det til rette for mer robuste fagmiljøer og styrket forskningsbasert utdanning innenfor den militære kjernekompetansen. Forsvaret skal tilby god og relevant lederutdanning på høyskolenivå, med fokus på ledelse, planlegging og gjennomføring av militære operasjoner, skriver Skogen i eposten.

Hun legger til at forsvarssjefen er godt i gang med å implementere utdanningsreformen med fortsatt god kvalitet, innenfor rammer og føringer gitt av Stortinget.

– Vi har tillit til at forsvarssjefen vil implementere utdanningsreformen i Forsvaret på en god måte og i henhold til gjeldende regelverk, skriver Skogen