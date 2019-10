Vil ha omkamp om Andøya flystasjon

Tirsdag la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd. Der kommer han med sin visjon for hvordan Forsvaret bør styrkes når neste langtidsplan for forsvarssektoren legges fram neste år.

I rådet tar Bruun-Hanssen til orde for å beholde inntil fire flystasjoner som reservebaser: Andøya, Bodø, Værnes og Sola.

Forslaget får Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete til å reagere kraftig.

– For lokalsamfunnet på Andøya er dette det aller verste, sier Navarsete til NTB.

Vil ha omkamp

Senterpartiet vil nå ha full omkamp om flystasjonen, som ble vedtatt nedlagt i 2016 trass i voldsomme protester lokalt.

Sps forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete vil ha full omkamp om Andøya flystasjon. Foto: NRK

Navarsete mener tapet av aktiviteten ved flystasjonen allerede har vært et hardt slag for Andøya.

Men hvis området nå skal beholdes som reservebase, vil lokalsamfunnet i tillegg bli frarøvet muligheten til å bygge ut ny næringsvirksomhet på de frigjorte arealene.

– For lokalsamfunnet er det ganske ille, sier Navarsete til NTB.

Hun mener forsvarssjefens forslag dessuten rokker ved det økonomiske regnestykket som lå bak nedleggelsen og viser til forrige langtidsplan fra 2016.

Der ble det beregnet at det ville koste 2,7 milliarder kroner å beholde Andøya som beredskapsbase.

Står i veien

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland er enig i kritikken.

Ifølge ham vil både Bodø og Andøya stå overfor betydelige utfordringer hvis de gamle flystasjonene skal beholdes som reservebaser.

– På begge disse plassene har man jo sett for seg å kunne bruke arealet til sivil virksomhet. I Bodø er det snakk om et kjempestort prosjekt hvor man ser for seg å bygge en helt ny bydel på dette området. Det begrenses betydelig hvis Forsvaret skal være så tydelig til stede der, forklarer Norvoll og legger til at utfordringene i stor grad vil bli de samme på Andøya.

Han mener forsvarssjefens råd stiller nedleggelsen i et underlig lys.

– Jeg er helt sikker på at det var en gal beslutning å legge ned Andøya, fastholder han.