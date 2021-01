– Mye av energien min går med til å se, forklarer Therese Moen fra Oslo.

For fem år siden ble hun rammet av slag. I tiden etter har hun slitt med dobbeltsyn. Hun er blant dem som er så heldig å få synsrehabilitering i dag.

På Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter i Hurdal trener hun på å normalisere dobbeltsynet så godt som mulig.

Samtidig får hun hjelp og veiledning til å bruke hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. Hun tester blant annet et system som tar bilde av boksider hun legger på et apparat. Deretter begynner en stemme å lese innholdet, som om det var en lydbok.

– Jeg har slitt med utmattelse etter slaget. Det tapper meg for krefter. Både selve synsrehabiliteringen og hjelpemidlene kan hjelpe meg tilbake til en mer normal hverdag, sier Moen.

Viktig å oppdage tidlig

Både Norges Blindeforbund og LHL Hjerneslag har lenge presset på for at slagpasienter skal bli testet for synet, og at det blir etablert en tverrfaglig synsrehabilitering for de som er rammet.

Nå har helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Åshild Bruun-Gundersen, fremmet et privat forslag om dette i Stortinget.

– Når over halvparten av alle slagpasienter også får synsforstyrrelser, synes jeg det er underlig at de ikke blir fulgt bedre opp. Det er viktig å oppdage synsforstyrrelsen tidlig, slik at slagpasientene får riktig behandling og oppfølging, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Hun understreker at alle som får påvist synsnedsettelse som en følge av slag, må få tilbud om henvisning til rehabilitering.

Bruun-Gundersen håper å få støtte for forslaget i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget på nyåret.

– Ikke flinke nok

Arild Hagen i Norges Blindeforbund håper våre politikere sier ja til obligatorisk synstesting av alle som har fått hjerneslag. – I dag er det altfor tilfeldig hvem som får hjelp med synet etter et slag, sier han. Foto: Kambiz Zakaria / NRK

Arild Hagen er blant annet leder for interessepolitisk utvalg i Norges Blindeforbund. Hans store oppgave er å synliggjøre sammenhengen mellom hjerneslag og et svekket syn, en sammenheng som blir bekreftet i både norske og internasjonale studier.

– Til tross for at seks av ti slagrammede får problemer med synet, er det litt tilfeldig hvem som blir undersøkt. Med så lite fokus på problemet som det er i helsevesenet i dag, vet ikke mange slagpasienter at det er synet som skaper problemer når de beveger seg og orienterer seg i hverdagen. De tror kanskje at det har sammenheng med selve slaget, sier Arild Hagen.

Derfor kan de støte borti ting, bomme på trappeavsatser, eller overse biffstykket som ligger på den ene siden på en tallerken uten å tenke noe annet enn at det er sånn det er å være slagrammet.

– Dessverre er ikke helsevesenet flinke nok til å oppdage disse problemene, med mindre de er helt åpenbare. Kompetansen på sykehusene og blant fastlegene er altfor dårlig, mener Arild Hagen.

Det synes han er urovekkende når 12.000 nordmenn blir rammet av slag hvert år.

9-åringen ringte 113

Han har selv hatt slag. For åtte år siden falt han om hjemme på kjøkkengulvet. Han fikk blodpropp med hjertestans og tre påfølgende hjerneslag.

Arild Hagen med sønnen Emil ikke lenge etter hjerneslaget. Emil var da ni år, han ringte 113 og reddet trolig farens liv. Foto: Privat

Arild Hagen var alene sammen med sin ni da år gamle sønn.

Heldigvis hadde han lært sønnen et av våre viktigste mobilnumre – nødnummeret 113.

– Guttungen ringte. Jeg hadde ikke sittet har i dag hvis han ikke hadde gjort det, sier Arild Hagen.

– Raskere i arbeid

I dag er han frisk. Du forbinder ham ikke med en typisk slagpasient, men synet hans ble rammet. Det var så åpenbart at det ble oppdaget med det samme.

Arild Hagens sidesyn på venstre side er borte. Han kan også ha problemer med dybdesynet. Noen ganger ser han tåkete, men flere runder med synsrehabilitering har hjulpet ham til å bruke teknikker som gjør det lettere å se.

– Jeg synes det er en selvfølge at alle slagrammede skal få en obligatorisk synstest, sier Arild Hagen, som tror mange som har hatt slag da vil få muligheten til å komme raskere tilbake i arbeid.

Dette er også en viktig grunn at Åshild Bruun-Gundersen i Fremskrittspartiet nå har fremmet et privat forslag om obligatorisk synstest.

– Vi må sørge for at slagrammede mestrer sin hverdag, at de får hjelpemidler slik at de kan stå lenger i jobb. Vi må gjøre hverdagen deres så normal som mulig, sier hun.

Skal lytte til fagfolk

Flere av medlemmene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er positive til forslagene om obligatorisk synstest og synsrehabilitering av slagrammede.

– Dette kommer vil til å støtte, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

Geir Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti sier at partiet er åpen for å finne gode løsninger for slagrammede som får problemer med synet.

Også Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er positiv.

– Når sterke faglige stemmer sier at test av syn er viktig for oppfølging av slag, er vi åpne for å innføre obligatorisk synstest.

Nicholas Wilkinson fra SV har selv hatt slag. Han mistet språket og deler av sidesynet.

Wilkinson sier at synsrehabiliteringen av slagrammede er altfor dårlig, og at SV lenge har jobbet for å bedre rehabiliteringsløpet for alle. Det skal innbefatte syn, kropp og språk. Wilkinson er imidlertid ikke for obligatorisk synstest.

– Det er fordi slag i noen deler av hjernen ikke vil skade synet. Vi skal ikke bruke ressurser på å teste slagrammede som vi vet ikke får synsproblemer som en følge av slaget.

– Må ha lav terskel

Lederen i Øyelegeforeningen, Eva Meling Ødegaard gir Wilkinson rett i at det ikke er nødvendig med synstest av alle som har hatt slag.

– Vi må bruke ressursene på en fornuftig måte, men nevrologer må henvise til utredning av syn og synsfunksjon hos pasienter med slag hvor synet blir rammet eller ved mistanke om dette.

– Er de flinke nok til det?

– Mye tyder på at de ikke er det.

Meling Ødegaard synes det er vanskelig å vurdere om kompetansen på dette området er god nok ved sykehusene våre.

– Men fastlegene vet nok for lite, og jeg forventer heller ikke noe annet fordi dette er et kompleks fagområde. De bør derfor i større grad henvise slagpasienter til øyelege, sier Meling Ødegaard.

Kan være et forvarsel

Synet er ikke noe som bare kan bli rammet når slaget er et faktum. Det kan også være et forvarsel.

Det var det for Therese Moen.

– Noen uker før slaget hadde jeg et dobbeltsyn. Det kom og gikk, sier hun.

Derfor er både hun og Arild Hagen enige om at det mangler et ord i helsemyndighetenes viktige slagord: «Prate. Smile. Løfte».

– Ved mistanke om slag skal du snakke høyt til deg selv, smile og løfte armene for sjekke om alt virker normalt. Men du bør også sjekke at synet ditt er som det pleier å være, sier de begge.

Dermed blir deres slagord «Prate. Smile. Løfte. Se».

– Ett lite ord til må vel være enkelt å huske, mener de.