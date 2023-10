Vil ha ny handlingsregel for Oljefondet

– Fondet dekker nå over 20 prosent av utgiftene på statsbudsjettet. Hvis fondet faller kraftig i verdi, vil vi komme i en veldig sårbar situasjon.

Det sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

Han mener, at dagens handlingsregel for uttak fra Oljefondet har store svakheter.

Men de skjules av at vi nå har uvanlig høye inntekter fra olje- og gassnæringen. Og en svak krone. Kroneraset får investeringene i utenlandsk valuta til å se større ut.

Professor Steinar Holden ved UIO Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Men hva skjer dersom fondet faller kraftig i verdi og det tar lang tid før det kommer tilbake til det gamle nivået? Samtidig som behovet for å bruke mer penger over statsbudsjettet øker?

Når politikerne da har vent seg til å bruke nær 3 prosent av et stort fond hvert år, kan resultatet kan bli et gapende hull i statsfinansene.

Professor Holden ledet inntil nylig regjeringens rådgivende utvalg for finanspolitisk analyse, som anbefalte politikerne å gjøre om handlingsregelen.

Vil skrote dagens prosentregel

En ny regel bør heller ta hensyn til kontantstrømmen til fondet.

I praksis vil det være inntekter fra rentepapirer og utbytter fra aksjeselskapene som fondet eier. Slike kontantstrømmer er mer stabile enn en prosentandel av hele fondet, som kan svinge mer over tid.

– Dette er absolutt noe som bør vurderes, sier Holden.

Hvis uttakene fra fondet vokser raskere enn veksten i økonomien, kan det bli mindre igjen på generasjonene som kommer etter oss.

Mørkeredd over politikernes likegyldighet

Professor emeritus Knut Anton Mork ved NTNU ledet for noen år siden Mork-utvalget, som ga regjeringen råd om hvor stor aksjeandel fondet burde ha. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Knut Anton Mork er professor emeritus ved NTNU.

– Jeg er egentlig mørkredd over hvor likegyldige norske ledende politikere er til handlingsregelen. Dette bør de ta på største alvor, jo før jo heller, sier han.

Han ledet for noen år siden et utvalg, som ga regjeringen råd om stor andel aksjer fondet burde eie. Mork har i flere år forsket på fondet – og mener det er svært viktig at finanspolitikerne ser på handlingsregelen gjennom nypussede briller.

– Det er ingen som spør om hva handlingsregelen egentlig innebærer, hva den vil føre til sier Mork.

Han mener at det er en reell og betydelig sannsynlighet for at fondet kan tømmes i løpet av noen tiår med dagens regel.

– Vi må tenke på de som lever nå, sier finansminister Vedum. Foto: Lars Os / NRK

– Vi må bruke mye mindre enn dagens 3 prosent av fondet hvert år dersom fremtidige generasjoner skal nyte godt av det som oss. Kanskje halvparten, sier han.

Neste år legger politikerne opp til å bruke 410 milliarder. Det utgjør 2,7 prosent av fondet.

Også tidligere Oljefond-sjef Knut Kjær advarte i helgen i DN om at magre tider venter og at fondet kan tømmes.

Vedum: – Må tenke på generasjonen som lever nå

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum er glad for engasjementet, men vil ikke ta initiativ til noen ny gjennomgang av handlingsregelen nå.

– Jeg synes det er veldig bra at de kommer med den typen innspill, fordi poenget er jo hvordan man skal finansiere grunnleggende velferdsgoder for deg og meg nå uten å øke skattene. Og hvordan neste generasjon kan gjøre det samme. Og generasjonene deretter, sier han.

– En del ledere for ungdomspartiene har tatt til orde for at handlingsregelen burde vært satt ned fra 3 prosent til 2 prosent. Vil ikke det ha vært fornuftig når fondet er blitt så stort?

– Nei, det er jeg helt uenig i. For poenget er jo at en skal gi velstand til folk. Det blir helt feil dersom man bare tenker på neste generasjon. Vi må tenke på den generasjonen som lever nå, sier han.