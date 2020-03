Vil ha mer statlig styring av legemidler: – Koronakrisen viser sårbarheten med full tyngde

Allerede i fjor lanserte professor Mette Kalager ved Universitetet i Oslo ideen om et stort statlig legemiddelselskap.

– Et statlig legemiddelfirma kan være med på å forhindre at vi har legemiddelmangel i Norge, sier Kalager, som mener selskapet både skal utvikle nye medisiner og å produsere legemidler som allerede finnes.

Professor Mette Kalager vil ha mer statlig styring. Foto: Kari Stokke Nilsen / NRK

– Vi har et offentlig drevet helsevesen, men lager ingenting av medisinen. Det å utfordre måten vi har tenkt rundt dette på til nå må til, sier Kalager.

Frykter forverring

Som blærekreftpasient siden 2015, lever bodøværingen Audhill Sund med problemstillingen tett på livet.

Snart skal hun gjennomgå et inngrep, og etterpå vil hun være avhengig av medisinen BCG som fjerner kreft i blæren.

Audhill Sund er bekymret for egne vegne, men også for alle de 15.000 blærekraftrammede i Norge Foto: Privat

Tidligere i år har medikamentet vært en mangelvare over hele Europa, og nå frykter hun at situasjonen kan bli verre.

– Det synes jeg er ganske alvorlig, for det som i ytterste konsekvens vil skje, er at man må fjerne blæra. Det er stort kirurgisk inngrep, og et stort inngrep også i et menneskes liv - å skulle leve uten blære, sier hun.

– Jeg er naturlig nok bekymret for egne vegne, men også for alle de 15.000 blærekraftrammede i Norge, sier 63-åringen.

Ap + SV = Ja

SV har vært positive til et statlig legemiddelselskap en stund. Nå ønsker også Arbeiderpartiet seg mer statlig styring med legemidlene og kanskje også en stor næringssatsing innenfor legemiddelindustrien.

– Det har bakgrunn i de utallige mangelsituasjonene vi har sett de siste årene, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Ingvild Kjerkol vil utrede muligheten for et stort statlig legemiddelselskap som også utvikler egne medisiner. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Hun peker på at mange legemidler er produsert i land langt unna.

– Det gjør oss sårbare. Dette er et prosjekt på litt lenger sikt, men koronakrisen viser jo denne sårbarheten med full tyngde, sier Kjerkol, som nå vil utrede muligheten for et stort statlig legemiddelselskap som også utvikler egne medisiner.

– Vi er åpne for Kalagers forslag, men også for at produsentmiljøer i Norge kan vokse i samarbeid med Staten, sier Kjerkol.

Hvorfor nå?

– Dette hjelper oss ingenting. Et statlig legemiddelfirma ville ikke gjort noe fra eller til i den situasjonen vi står i nå. Det vi står i nå er et virus det ikke finnes noe særlig legemidler for, sier Høyres Sveinung Stensland, som selv har erfaring fra legemiddelindustrien.

Han sier det viktigste nå er tilgangen på verneutstyr.

– Mangelen vi har på noen preparater nå skyldes hamstring, ikke mangel, sier Stensland.

Han mener det er en interessant diskusjon å ta etter krisen og viser også til sitt eget forslag i desember om å ha lager av kritiske råvarer. Men et stort statlig legemiddelselskap som skal utvikle et stort spekter av medisiner har han ingen tro på.

– Det er bare ett land som har forsøkt det før, og det er Sovjetunionen.

Utopisk kinderegg

– Det høres kanskje interessant ut. Et kinderegg hvor man løser legemiddelmangel, får nye legemidler der det er behov og et industripolitisk virkemiddel på en gang. Men jeg tror de tre tingene må løses hver for seg, sier direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Han peker på at det vil koste enorme summer å etablere eller kjøpe opp et stort legemiddelselskap.

– Jeg tror absolutt helsebasert industri er noe vi bør satse på, men det må bygges opp gradvis, sier Røttingen som peker på at Staten også kan betale private for å ha nødvendig beredskap.