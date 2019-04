Vil ha høyere lønnskrav for lærere og sykepleiere

Fagforeningen Unio mener blant annet sykepleiere og lærere som jobber i kommunene bør få større lønnstillegg i år enn det partene ble enige om i privat sektor.

– Vi er nødt til å rekruttere og beholde både lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i kommunal sektor. Vi kan ikke fortsette å erstatte disse medlemmene med ukvalifiserte. Vi trenger faktisk sykepleiere og lærere i disse stillingene. Her er kommunene nødt til nå få på plass en reallønnsvekst om vi skal klare å rekruttere og beholde, sier forhandlingsleder i fagforeningen Unio og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Forhandlingsleder i fagforeningen Unio og leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Er forberedt på streik

Arbeidstagerorganisasjonen UNIO organiserer rundt 368.000 kommunalt ansatte med høyere utdannelse, og forhandlingsleder Steffen Handal er forberedt på at hans medlemmer kan gå ut i streik senere i vår.

– Ved tariffoppgjør, uansett om det mellomoppgjør eller hovedoppgjør, så er det alltid mulighet for streik. Vi går inn for å finne et resultat, noe vi har funnet i mange år på rad. Det er min ambisjon denne gangen også, sier Steffen Handal.

– Har saktnet akterut

I privat sektor ble LO og NHO enige om et lønnstillegg på 3,2 prosent i årets mellomoppgjør.

Unio mener det er rom for at kommunalt ansatte som blant annet lærere og sykepleiere, får et høyere tillegg enn de såkalte frontfagene har kommet fram til. (Frontfag: tariffområder som arbeidslivets parter er enige om skal forhandles først i et tariffoppgjør).

– De har nok lagt normen for resten av oppgjøret, men som flere har pekt på, så er ikke den normen en fasit, sier Steffen Handal.

Han mener det er to grunner til at 3,2 prosent ikke er nok selv om arbeidstagere i privat sektor har akseptert det.

– Det ene er at vi har sakket akterut over tid og det andre er at det innenfor modellen finnes rom for å løfte særskilte grupper, forteller han.

Handler om å finne en samlet løsning

Kommunenes interesseorganisasjon, KS, mener at resultatet av lønnsoppgjøret i privat sektor legger normen for lønnsoppgjøret også for kommunene.

– For kommunal sektor er det viktig å holde seg innenfor oppgjøret i det såkalte frontfaget som ble framforhandlet denne gangen også, sier forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangsø.

Forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Er det likevel rom for at enkeltgrupper i offentlige sektor kan få mer enn 3,2 prosent, som for eksempel lærere og sykepleiere?

– Forhandlinger handler selvfølgelig om å finne en samlet løsning. Det betyr at noen være forberedt på å bli prioritert og andre mindre prioritert i alle oppgjør, sier Gangsø.

