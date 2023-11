– Bonden kan ikkje bere ansvaret for dei dårlege tidene på skuldrene våre, seier Tor Jacob Solberg, leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag,

Han får støtte frå Lise Nicoline Hartviksen. Ho er sauebonde i Nittedal, litt nord for Oslo, og slit med å få endane til å møtast.

Lise Nicoline Hartviksen elskar jobben som bonde, men fortel om ein tøff kvardag. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Bonden må få meir for produkta sine. Prisane vi får samsvarer ikkje med det forbrukarane må betale i butikken, seier ho.

Ho viser korleis ho veg lamma før dei blir sende til slakteriet.

Dette lammet er heldig og var litt for lite i haust. Det vart derfor spart og vart verande igjen på garden. No veg det 42 kilo. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Kva tener du på eit heilt alminneleg lam?

– Viss eg er heldig, og lammet har rett vekt, rett kjøttmengde og rett feittmengd, så kanskje eg får 1500 kroner med tilskot.

– Kva har det kosta deg?

– Det har eg ikkje tort å rekne på, for då går eg i minus.

Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag saman med bonde Lise Nicoline Hartviksen. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Som mange andre bønder, har Hartviksen ekstrajobb for å klare seg. Om vinteren mokar ho snø i Oslo.

– Heldigvis har eg ikkje barn. Det hadde eg ikkje hatt råd til, seier ho.

Ho har 64 sauer.

– Det er dei som er barna mine, smiler ho.

Kraftig prisauke siste år

Frå oktober i fjor til oktober i år steig prisen på matvarer med 8,5 prosent, viser tal frå Statistisk sentralbyrå. Likevel meiner Norsk Bonde- og Småbrukarlag at bøndene ikkje kan halde fram som i dag.

Småbrukarlaget er bekymra fordi stadig fleire bønder gir opp – og har lansert ein opptrappingsplan for bønders inntekt. Dei anslår at det vil koste 20,6 milliardar kroner.

Det er roleg i sauefjøset på garden til Lise Nicoline Hartviksen. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Organisasjonen meiner jordbrukspolitikken må endrast på fleire punkt, som både kan auke inntekta til bøndene og trappe opp matproduksjonen.

– Det er heilt avgjerande at dei reelle behovet og moglegheitene til næringa blir tekne på alvor, skal vi klare nødvendig omstilling til sikker matforsyning i framtida, seier Solberg.

«I dag kaster nordmenn mat for 20 mrd kroner i året. Mesteparten av denne maten kastes i husholdningene. Dersom norsk mat gis sin reelle verdi, kan det blant annet føre til mindre matkasting. Å spise mer lokalt dyrket, produsert og foredlet mat bidrar til økt norsk matsikkerhet og verdiskapning». Bonde- og Småbrukarlaget i Opptrappingsplan for norsk jordbruk,

– Uheldig tidspunkt

Framstegspartiet vil ikkje gå med på at maten skal bli dyrare.

Prisen på mat i butikkhyllene har auka kraftig det siste året. Foto: Terje Pedersen / NTB

Bengt Rune Strifeldt, landbrukspolitisk talsperson i Frp meiner tidspunktet for å krevje høgare matvareprisar, er svært uheldig.

– Vi har ei dyrtid no. Forbrukarane merkar veldig godt at det er høge matvareprisar og høge renter og straumprisar. Ein auke i matvareprisane er ikkje rett tid no, seier Bengt Rune Strifeldt, landbrukspolitisk talsperson i Frp.

– Korleis vil du redusere prisen til folk og samtidig bevare norsk landbruk?

– Det er fullt mogleg, men då må ein sjå systemet under eitt. Ein må sjå på heile verdikjeda frå bonden og fram til matbordet til forbrukarane.

– Vi må også kunne bruke pris

Noregs Bondelag er den største organisasjonen for landbruket. Også dei meiner at matvareprisane kan komme til å auke.

Bjørn Gimming, leiar i Noregs bondelag. Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

– Det er ikkje eit mål for Noregs Bondelag at prisen på mat går opp til forbrukar, men det er viktig at bonden får ein rettferdig pris for produkta vi produserer, seier leiar Bjørn Gimming.

– Ein rettferdig pris, kva er det?

– Det kan ikkje vere sånn at alle andre ledd i verdikjeda skal få dekt sine prisar, utan at bonden skal kunne gjere det. Det går ikkje.

Han ser ikkje bort frå at matvareprisane kjem til å gå opp.

– Vi må også kunne bruke pris for å dekkje inntekta. Sånn må det vere.

Nokon sauer er meir nysgjerrige enn andre. Foto: Mairt Sirum-Eikre / NRK

Samtidig understrekar han at prisen bonden får for varene sine i all hovudsak blir regulerte ein til to gonger i året. Når prisane på daglegvarer endrar seg fortløpande, er det bestemt i butikkane, ikkje av bøndene.

Tor Jacob Solberg som leier Småbrukarlaget, meiner løysinga vil vere å auke inntektene til bøndene både gjennom auka subsidiar og høgare prisar til forbrukaren.

Bonde Lise Nicoline Hartviksen snakkar med Tor Jacob Solberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Mairt Sirum-Eikre / NRK

– Vi anerkjenner at folk synest mat er dyrt, men vi bruker tolv prosent av inntekta vår på mat og den mest kjøpte daglegvara er brus.

Han meiner det er fint rom og moglegheit for å auke fortenesta til bonden.

– Det er avgrensa kor høgt du kan setje prisen

– Daglegvarekjedene jobbar for å fronte norsk landbruk og vil helst selje norske landbruksprodukt, viss det er mogleg.

Sauene som et høy i fjøset til Lise Nicoline Hartviksen, er lykkeleg uvitande om diskusjonen rundt matvareprisar. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Det seier Bendik Solum Whist, bransjedirektør daglegvare i bransjeorganisasjonen Virke. Han legg vekt på at det er viktig å ha konkurransedyktige prisar.

– Det er avgrensa kor høgt du kan setje prisen, før kunden anten går ein annan stad, eller dreg til Sverige for å kjøpe kjøttet sitt, seier han.

Åtvarar mot kjøtt som billig lokkevare

– Kjøtt skal vere mat som vi skal setje pris på. Den må ha ein annan verdi enn å vere billig, billig lokkevare, seier leiaren for Småbrukarlaget.

Sauebonden utanfor Oslo ønskjer seg eit liv der det er lettare å få kvardagen til å gå rundt.

Hartviksen kan ikkje tenke seg eit liv på kontor. Garden er livet hennar. Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

– Viss alle bøndene kunne ha ei god inntekt på garden, og ikkje måtte jobbe fletta av seg, det hadde vore fantastisk.

– Kva skal til for at du skal kunne leve av garden?

– 350.000 kroner i skattbar inntekt i året. Då kunne eg teke meg ein ferie, og kanskje ei natt på hotell, seier Hartviksen.

Ho legg til at ho vil levere kvalitet.

– Eg kan levere megabra kjøtt, seier ho.