I starten av januar kunne NRK fortelle at det er gjort 44.000 inngrep i norsk natur på fem år.

Flere politikere har reagert på avsløringen, og i dag gikk MDG til Stortinget med en rekke forslag.

Ett av dem er å ta betalt for utbygging i nye områder, en naturavgift.

– For i dag er det jo helt gratis å bygge ned natur. Og det gjør at det alltid vil lønne seg for en utbygger å krangle seg til å bygge ned på det man kaller jomfruelige arealer i stedet for å bygge der hvor det allerede står en nedlagt fabrikk. For da må du først demontere og fjerne den, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) til NRK.

– Vil ikke dette forskjellsbehandle by og land – og straffe de som i utgangspunktet har bygget ut mindre?

– Den vil først og fremst gjøre forskjell på typer areal, og gjøre det dyrere å bygge ned nærskogen i stedet for en ubrukt tomt midt i sentrum, uavhengig av hvor i Norge det er.

Hun sier poenget er å gi naturen en pris for utbygger som reflekterer bedre den kostnaden det har for samfunnet at naturen bygges ned. Men kommunen som eier områdene skal ikke få noen av inntektene, dersom MDG får det som de vil.

– Det vil jo plutselig gjøre at det lønner seg å bygge ned natur. Så naturavgiften er tenkt å gå til staten.

Bastholm foreslår at inntektene kan gå inn i et fond som finansierer restaurering av natur.

– Ikke godt nok

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken sier partiet er positive til en slik avgift.

– Det er noe vi vil støtte, definitivt. Men det er ikke godt nok.

– Skal du da la hytteutbyggere få lov til å bygge ut nye hyttefelt mot at de betaler for det? Det er mye mer effektivt med forbud.

Lars Haltbrekken (SV) ønsker forbud mot bygging på myr og utbygging av nye hyttefelt. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Samtidig har SV allerede fått gjennom i budsjettforhandlinger at det skal bli forbudt å bygge på myr. Men det vil ta tid. Forslaget er enda ikke sendt ut på høring.

– Inntil disse forbudene er på plass er avgift et godt alternativ.

Bastholm er enig i at naturavgiften på sikt må være et tillegg.

– Naturavgift må komme i tillegg til et prinsipp om arealnøytralitet, og det prinsippet innebærer at du verner en del områder som det overhodet ikke skal bygges i.

Også det tredje såkalte grønne partiet på Stortinget, Venstre, er positive til MDG sitt forslag.

– Nedbyggingen av norsk natur må stanse. Derfor er Venstre helt enig med MDG i prinsippet om at det må koste penger å bygge ned natur, sier partiets miljøpolitiske talsperson, Ola Elvestuen, men...

– Om vi støtter MDGs konkrete forslag kommer an på formuleringen, men prinsippet støtter vi, sier den tidligere miljøvernministeren til NRK.

Også stortingspartiet lengst ute på venstresiden, Rødt, liker det de hører fra MDG.

– I første omgang er Rødt positiv til å utrede en naturavgift skikkelig, som ett av flere grep for å hindre naturnedbygging. Vi er opptatt av at en eventuell avgift ikke skal bli en hvilepute i et nullsumspill, der utbygger kjøper seg muligheten til å bygge ned natur, sier Sofie Marhaug i Rødt.

Men regjeringspartiet Arbeiderpartiet heller kaldt vann i årene på de som trodde dette kunne gli rett gjennom.

– Jeg er usikker på om naturavgift er løsningen, men vi er åpne for å se på dette som en del av arbeidet med naturmeldingen, sier Mani Hussaini, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Ap. Han legger også til at regjeringen jobber med en ny naturmelding som, ifølge ham, «skal fremme ulike løsninger for å ta vare på naturen på en bedre måte».

Men Hussaini sier også at:

– På samme måte som forurenser i dag må betale for sine utslipp, bør den som bygger ned naturen også betale, eller restaurere.

Det andre regjeringspartiet, Senterpartiet, og Høyre har ikke besvart NRK sine henvendelser i denne saken, mens Fremskrittspartiet ikke ønsker å uttale seg før de har sett forslaget til MDG.

Tusenvis av inngrep

I begynnelsen av januar publiserte NRK en unik kartlegging av naturødeleggelser i Norge. Ved hjelp av kunstig intelligens og satellittbilder fant vi 44.000 inngrep i naturen på fem år.

Men bygging skjer ikke bare i «vanlig» natur. Undersøkelsen viser også tusenvis av inngrep i ulike typer spesielt viktig natur.

NRK dokumenterte millioner av kvadratmeter tapt natur i hver av disse naturtypene:

myr

villreinområder

inngrepsfri natur

strandsone

områdene rundt elver og bekker

utvalgte og rødlistede naturtyper, som gammelskog

Alt dette er områder som tre regjeringer på rad har vedtatt at kommunene skal være spesielt varsomme med. Likevel ofrer Norge til sammen to fotballbaner med slik natur om dagen, viser kartleggingen.