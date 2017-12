Vil ha beredskapsplan for jordskjelv i Oslo

Det er 10–20 jordskjelv i Norge i året. 4–5 av disse er i Oslo-området. De har liten styrke, men noen av dem kan merkes.

– Jeg tror det hadde vært fornuftig å tenke gjennom en beredskapsplan for jordskjelv, fordi jordskjelv er en annen type naturfare og ødeleggelse enn det man ellers planlegger for.

Anne S. Lycke i NORSAR etterlyser beredskapsplaner spesifikt for jordskjelv. Foto: FOTO:LENA KNUTLI

Det sier administrerende direktør i Det norske seismiske observatoriet NORSAR, Anne Strømmen Lycke, til NRK.

Neste år kommer filmen Skjelvet på norske filmlerret. Filmen er inspirert av et virkelig jordskjelv i Oslo i 1904.

Jordskjelvet i 1904 er i ettertid blitt beregnet til en styrke på 5.4. Det er det største kjente jordskjelvet i denne delen av Norge.

Skjelvet skjedde midt under høymessen, og det skapte flere steder tilløp til panikk, og førte til betydelige skader på bygninger.

Mange småskjelv

NORSAR mener det kan skje igjen.

– Det vi vet, er at det skjer veldig sjeldent, så det er ingen grunn til å gå rundt og være veldig bekymret. Men vi så i sommer og i høst at det hadde vært noen små jordskjelv i Oslo-området, så det er stadig småaktivitet, sier Lycke.

Grunnen til at området rundt Oslo er så utsatt, går mange hundre millioner år tilbake i tid. I perioden som kalles perm lå alle kontinentene samlet, og begynte så å sprekke opp. En av disse oppsprekkingssonene går langs det som senere ble Oslofjorden.

Skulle et nytt stort skjelv ramme Oslo-området, finnes det i dag ingen spesifikk beredskapsplan.

– Nei, da tror jeg ikke vi vet hva vi skal gjøre. Oslo kommune har selvfølgelig en rednings- og beredskapsplan, men ikke noe som retter seg spesielt inn mot jordskjelv så vidt vi vet, sier Lycke.

– Har planer som dekker de fleste hendelser

Lyche mener kommuner som er utsatt for skjelv, bør ha en beredskapsplan.

Erik Thomassen i DSB sier at det finnes beredskapsplaner som dekker de fleste hendelser.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier det er lite vanlig å ha planer for spesifikke hendelser.

Han sier det vanlige her i landet er at vi har planer som skal kunne dekke de aller fleste hendelser, uavhengig av hva som skjer.

– I store byer er det teoretisk mulig at vi kan få jordskjelv som kan få store konsekvenser, men sannsynligheten for at det skjer i vår levetid, er veldig liten, sier Erik Thomassen, avdelingsleder for analyse og nasjonal beredskap i DSB, til NRK.