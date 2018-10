Siden den amerikanske fysikeren Benjamin Franklin presenterte ideen om å få mer utbytte av dagslyset i 1784, har skillet mellom sommertid og vintertid blitt innført og avskaffet en rekke ganger.

I 1980 innførte Norge ordningen nok en gang, vi har hatt den siden da.

I 1996 ble datoene for innføring av sommertid endret slik at vi skulle gjøre det samtidig med resten av Europa.

Sommertiden starter nå siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

EU er for avskaffelse

Nå er tidsskillet igjen oppe til diskusjon, og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil at det norske folk skal avgjøre fremtidens normaltid.

– Dette kommer på dagsorden fordi EU kanskje skal avskaffe skillet mellom sommer- og vintertid. Skal vi gjøre det, må vi ta med folk på råd, sier «tidsministeren».

Foreslår digitale spørreundersøkelser

Ifølge næringsministeren er ikke debatten i EU ferdig. Derfor burde Norge gjennomføre en folkeundersøkelse for å kunne være med på diskusjonen.

– Vi har sett til andre land som allerede har hatt nettavstemninger og innbyggerundersøkelser. Å gjøre noe sånt uten å bruke for mye penger, tror jeg kan være en god idé, sier Røe Isaksen.

Han trekker frem en digital innbyggerundersøkelse som ble gjennomført i Finland, og sier at det er et godt og rimelig alternativ.

Nå vil han ha en ordentlig diskusjon. Og sier at tidsspørsmålet er viktig både for Norges handel med utlandet, og for folk flest.

– Det er kanskje en liten fillesak, men det er jo en av de tingene som faktisk påvirker folks hverdag en del de gangene vi stiller klokka.

Fire atomur sørger for at de norske klokkene går som de skal. Du trenger javascript for å se video. Fire atomur sørger for at de norske klokkene går som de skal.

Søvnforsker: – Velg permanent vintertid

At hverdagen påvirkes kan bekreftes av forskning, sier søvnforsker og professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitet i Bergen, Ståle Pallesen.

Søvnforsker Ståle Pallesen sier at permanent vintertid er det beste for søvnen. Foto: Magnus Vabo / UiO

Han sier at mange mennesker får problemer i overgangene mellom de to ordningene.

– Tidligere trodde man at folk tilpasset seg denne overgangen raskt, men undersøkelser viser at det tar opptil en uke for mange før de er optimalt tilpasset.

Ifølge forskeren kan overgangene føre til mindre søvn og dermed mindre oppmerksomhet. Mennesker kan bli mer ulykkesutsatt og fungere dårlig i jobb, skole eller andre sammenhenger.

Hans råd er derfor: Innfør permanent vintertid.

– Vi søvnforskere mener at det beste for søvnen er å få relativt mye lys tidlig på dagen og ikke så mye lys sent på dagen. Sett fra et slikt perspektiv, så mener jeg at permanent vintertid vil være det beste, sier han.

– Det er gode argumenter for å følge EU

Natt til søndag stiller vi klokka én time tilbake, og vil du være helt nøyaktig, anbefaler Justervesenet at du stiller klokka tilbake én time fra klokken 03.00.

For EU-landene kan det være siste gang de opplever å få en ekstra time på høsten.

Ifølge en meningsmåling utført blant 4,6 millioner EU-borgere svarte 84 prosent at de ønsker å avskaffe ordningen.

EU-kommisjonen har foreslått å oppheve sommertidsdirektivet fra og med 1. april neste år. I tillegg åpnes det opp for at de ulike medlemslandene selv kan bestemme om de vil følge etter.

– Det er gode argumenter for å følge det EU bestemmer seg for å gjøre, sier Røe Isaksen.

Gitt at vi følger EU, og de går inn for at sommertid blir den nye normalen, kommer vi til å stille klokka for siste gang 31. mars 2019.