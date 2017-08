Vil gi støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning

– Jeg er glad i å kjøre, hjelpe mennesker og snakke med folk.

Ahmed Abkar har vært bussjåfør i Unibuss i fem uker. Og han stortrives i den nye jobben.

Men det trengs mange flere som ham. Ifølge en rapport NHO Transport ga ut tidligere i år, er Norge avhengig av å utdanne 1000 nye sjåfører årlig for å få nok folk til å reise kollektivt.

Nå vil regjeringen endre reglene og gi støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning ved godkjente trafikkskoler, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Vi har fått veldig klare innspill fra bransjen om at vi trenger flere bussjåfører og at dette er en enkel og effektiv måte å rekruttere flere på. Jeg tror veldig mange som kanskje kunne tenke å prøve seg i det yrket, også vil se på det som en ekstra motivasjon at du nå får mulighet til å få støtte fra Lånekassen på samme måte som andre elever og studenter får.

Flere tiltak

FORNØYD: – Vi syns det er helt fantastisk, sier Ina Helen Østby om planen. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Vi syns det er helt fantastisk, sier Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Unibuss.

– Bare til høsten trenger vi å ansette mellom 100 og 200 nye bussjåfører. Så alle tiltak som kan hjelpe til for å få utdannet flere gode bussjåfører, ønsker vil veldig velkommen.

Østby peker på to hovedgrunner til mangelen på sjåfører:

Det blir flere avganger og ruter, siden stadig flere velger å reise kollektivt.

Mange sjåfører i dag er eldre og skal gå av med pensjon i løpet av de neste årene.

Økonomisk støtte til utdanning kan ikke alene løse problemet, sier hun.

– Vi har kjent på denne situasjonen ganske lenge nå og den kommer ikke til å bli bedre med årene som kommer. Så vi har allerede startet med litt annerledes rekruttering enn det vi har gjort tidligere. Vi prøver å være kreative og finne nye måter å finne de nye bussjåførene på.

Vil øke statusen

ØNSKET: – Vi har fått innspill fra bransjen om at dette er en enkel og effektiv måte å rekruttere flere på, sier Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Ifølge Røe Isaksen, er en annen del av svaret å få frem at bussjåfør er et viktig yrke som vi kommer til å trenge i mange år fremover. Regelendringen kan være med på øke statusen til yrket, mener han.

– Jeg er også villig til å gå sammen med både fagforeninger og bransjen for å se hvordan vi kan bidra til å snakke opp de som kjører buss og trikk. Og også snakke det opp som et viktig yrke, også for klimaet og for at vi skal klare å håndtere miljøutfordringene våre.

For dem som vurderer å bli bussjåfører, har Ahmed Abkar disse rådene.

– De må være glad i å kjøre og å snakke med folk. Det må til for å komme i gang og lykkes.