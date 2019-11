Vil flytte sykehustjenester hjem til folk ved hjelp av teknologi

Fredag la helseminister Bent Høie frem den nye helse- og sykehusplanen for 2020–2023.

I den foreslår regjeringen at teknologien flytter sykehustjenestene hjem til folk.

– Ved hjelp av videokonsultasjoner, oppfølging basert på data, sensorteknologi og nettbaserte behandlingsprogram, skal sykehusene avlastes, sier Høie.

Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol, mener Helse-Norge ikke er rustet for en slik utvidet form for digital behandling som regjeringen ønsker. Hun mener regjeringen må bla opp mer penger for å få slike systemer på plass.

Sparer tre timer i reisevei

Natt til 18. mai i 1990, var Ingar Bergersen i bilulykke. Han knakk nakken, og ble lam fra halsen og ned.

Et liggesår har skapt mye problemer, og i tillegg til hjemmesykepleier, trenger både han og sykepleier ofte å konsultere såret med teamet på Sunnaas.

Ingar Bergersen har videokonferanse med Sunnaas Sykehus via laptopen sin. Foto: Geirr Larsen / NRK

Videokonsultasjoner gjør derimot at han og sykepleier ikke behøver å reise hele veien til Sunnas, og sparer tre timer i reisevei.

– Det er veldig godt å slippe på legge seg inn i en ambulanse og reise inn til Sunnaas i en og en halv time, sier han.

Ingar fikk tilbud om å prøve ut videokonsultasjoner for ni år siden, og siden det har laptop og kamera blitt en viktig del av hverdagen.

– Hvor viktig har det vært for deg?

– Det er tungt fysisk og psykisk å måtte reise en hel dag, og når hjemmesykepleieren kommer hjem til meg, så er de veldig trygge, fordi vi har kontinuerlig kontakt med spesialenheten på Sunnaas, og jeg blir trygg.

Ved hjelp av en skjerm i taket kan Ingar Bergersen følge med på hele teamet på Sunnaas sykehus. Foto: Geirr Larsen / NRK

– I dag tar en videokonferanse et kvarter. Det er masse ressurser spart.

Få sykehustjenester hjem

I den nye helseplanen vil regjeringen blant annet flytte spesialhelsetjenester hjem til pasientene.

Helseminister Bent Høie vil at teknologien skal flytte sykehustjenester hjem til folk. Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

– Hva er fordelen med å bruke videokonsultasjon?

– Det er først og fremst at pasienten kan ha sitt hverdagsliv. En pasient sa til meg at «når jeg er på sykehuset, så er jeg 90 prosent pasient og 10 prosent meg selv, mens når jeg er hjemme er jeg 90 prosent meg selv og 10 prosent pasient», sier Høie.

Norge må rustes

Arbeiderpartiet er enig i målet om å bruke mer helseteknologi, men mener Norge ikke har systemer for å få dette til i dag.

– Helse-Norge trenger å rustes for dette. Det er vi ikke i dag. Det vil kreve betydelige investeringer, og da må man ha en større vilje til å prioritere sykehusbudsjettene enn det Høie har. Til neste år må sykehusene kutte i sin aktivitet, og det vil ikke være rom for de nødvendige investeringene for å gjøre dette trygt og godt, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet mener Norge bør rustes bedre for helseteknologi. Foto: Morten Andersen / NRK

Kjerkol mener at det er positivt for pasienter å være hjemme som trenger medisinsk behandling, og kan få denne behandlingen hjemme på en trygg måte.

– Det krever noen investeringer, og det krever også at man har kompetente fagfolk. Vi ser i denne planen at Høie vil vri investeringene fra personell til teknologi, men vi må ha begge deler for at dette skal bli trygt og godt, og gjennomførbart.

Helseministeren påpeker at det er dette som er fokuset, både i årets og fjorårets statsbudsjett:

– De store satsingene i sykehusbudsjettet i år og til neste år, har store satsinger på sikkerhet og trygghet, men det er allerede gode løsninger som sykehusene spare penger på å bruke, sier Høie.

Sikre løsninger

– Kan du i all fortrolighet snakke om sykdommer med leger via videokonsultasjon uten at noen kan hacke streamen?

– Ja, fordi vi har sikre løsninger gjennom norsk helsenett og på Helsenett.no, som kan brukes, sier Høie.

Som en av de få som bruker videokonsultasjoner fast i dag, er Ingar Bergersen ikke i tvil om at konsultasjoner over video er sikkert:

– Jeg har fått et program fra Sunnaas som er kryptert, og det er ingen som kan sitte og se på det unntatt de som sender fra Sunnaas og ringer meg opp, sier Bergersen.

Han fortsetter:

– Hvis jeg hadde vært usikker på at det hadde vært sikker linje, så hadde jeg ikke gjort dette. Jeg er ikke interessert i å vise rumpa mi til hele verden.