Vil fjerne «nerd i kjeller»-stigmaet

En ny forskningsrapport sier at ungdommer ikke blir aggressive selv om de spiller voldelige videospill.

Ifølge forskningsrapporten måtte ungdommene vært nødt til å spille dataspill 27 timer om dagen for å produsere klinisk merkbare endringer i aggresjonen.

– Vi er veldig glade for at man nå har fått forskning som tilsier at man ikke blir aggressiv av å spille dataspill. Dette er noe vi virkelig har forsøkt å kjempe gjennom lenge, sier Habiba Stray, leder i barne- og ungdomsorganisasjonen Hyperion.

Habiba Stray er leder i «nerdeorganisasjonen» Hyperion. For henne er det viktig at gaming blir anerkjent som en vanlig interesse. Foto: Hyperion

Hyperion er en interesseorganisasjon for det Stray kaller «nerdekultur», og har omtrent 20.000 medlemmer over hele landet.

– Man ser ikke artikler om at du blir aggressiv av å spille fotball, i motsetning til med gaming.

Gaming på timeplanen

Stray forteller at ett av problemene med dataspilling er at folk ikke helt vet hvordan det skal kategoriseres. Tradisjonelt har det vært vanskelig å sidestille dataspill med andre fritidsinteresser, som fotball eller ski.

– Gaming forbindes gjerne med mye stillesitting, sammenlignet med for eksempel fotball som er en fysisk aktivitet. Da må man huske at dataspill ikke er det motsatte av idrett, men heller et alternativ, forklarer Stray.

Nå går Arbeiderpartiet, med AUF i spissen, til valg på å styrke dataspill som fritidsinteresse.

Nestleder Astrid Willa Eide Hoem i AUF vil ha dataspill inn på timeplanen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi ser at oppfatninger om folk som gamer, ikke stemmer. Da må vi se annerledes på det og satse større. Én av de tingene vi må fokusere på etter dette valget, og som våre ungdomskandidater også kommer til å ta opp, er at man må ha offentlige tilbud til e-sportslinjer i hele landet, sier nestleder Astrid Willa Eide Hoem i AUF.

Høsten 2016 startet Garnes videregående skole i Bergen e-sportslinje, som den første videregående skolen i landet. Senere har også flere skoler kommet til.

– Vi vet at mange som sliter med motivasjon på skolen, kan motiveres av at dette brukes mer aktivt i undervisninga, spesielt om man kan gå på ei linje der man får bruke interessen sin, sier Hoem.

– En helt vanlig interesse

Hoem mener kompetansen rundt dataspilling er for lav, og at at dataspill godt kan brukes også i selve undervisningen.

– Nå sitter man ikke lengre med tavler, men heller med skjermer. Du lærer på forskjellige måter, folk lærer på ulike måter. Da har man større muligheter til tilpasset opplæring.

Hyperion, med Habiba Stray, var med i innspillsrunden da AUF og Arbeiderpartiet skulle utforme sin gaming-politikk. For Stray er det viktig at dataspill blir anerkjent som en helt vanlig interesse blant barn og unge.

– Man må sørge for at man har alle midlene man trenger for å utvikle dette både som fritidsinteresse, kultur og som næring. Det er viktig for oss at unge slipper å møte fordommene som finnes om gamere, og å fjerne «nerd i kjeller»-stigmaet. Slik er det jo faktisk ikke, sier hun.

– Den politikken Arbeiderpartiet og AUF har vedtatt, er bygd på det vi mener er riktig. Nå kan man jo ikke si noe helt sikkert, men vi håper at dette blir gjennomført. Det vil gjøre mye for nerdemiljøet.