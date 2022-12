Vil endre norsk Iran-politikk: – Hva er det diplomatiet har bidratt til?

– Hva er det diplomatiet har bidratt til etter over hundre dager av revolusjonen? Har det vært til gode for revolusjonen, eller ikke?

Det spør Seher Aydar som er stortingsrepresentant for Rødt.

Hun mener at det pågår en revolusjon i Iran for å styrte prestestyret – og at regjeringens diplomatiske linje ikke stiller seg på side med det iranske folk.

Derfor ber hun om kursendring i Iran-politikken.

– Regjeringen må legge det iranske folkets premisser til grunn for politikken – og iranere på tvers av sosiale lag har gjort det klart at dette er et illegitimt regime.

Kaste ut og kalle hjem

Rødt vil jobbe for at regjeringen henter hjem sine diplomater fra Iran. Det kommer fram i partiets vedtatte uttalelser fra landsstyremøtet denne måneden.

I tillegg har partileder Bjørnar Moxnes sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om hun vil ta initiativ til å utvise ansatte ved den iranske ambassaden i Norge.

Begrunnelsen for forslagene om nedskjæring av diplomatiske forbindelser er at diplomatiet ikke fremmer iranernes kamp for demokrati, forklarer Aydar.

Og hun får støtte fra Mohammad Reza Heydari. Han jobbet tidligere for den iranske ambassaden i Norge. I 2009 sa han opp stillingen som konsul i protest mot grove menneskerettighetsbrudd i hjemlandet – og fikk politisk asyl i Norge.

AVHOPPER: I tjue år jobbet Mohammad Reza Heydari som diplomat for det islamske prestestyret. Nå støtter han norsk-iransk diplomatkutt. Foto: NRK

Heydari sier at han stiller seg bak alle av Rødt sine nylig vedtatte uttalelser.

– Men forslagene om nedskjæring av diplomatiske forbindelser og utvisning av regimeaktørers familier i Norge, er det viktigste, mener han.

– Diplomatikutt ville gitt et signal om at menneskerettigheter er viktige – og at Norge ikke kan ha relasjoner til et regime som ikke ivaretar disse.

Tidligere har Heydari også fortalt at den iranske ambassaden i Oslo brukes til spionere på norsk-iranere. Den gang avfeiet iranske myndigheter uttalelsene som ubegrunnede og mente at de manglet troverdighet.

– Norge kan ta det første steget

Det kommer også frem av Rødts vedtatte uttalelser fra landsstyremøtet at partiet vil jobbe for sanksjoner mot presteregimets aktører, som det islamske militærvesenet Revolusjonsgarden, og utvise deres familier fra Norge.

Rødt vil dessuten ha sanksjoner mot den iranske olje- og gassnæringen, fordi den er viktig for landets økonomi og påvirker myndighetenes handlingsrom for å finansiere undertrykkende politikk, forklarer Aydar.

– Men er ikke felles sanksjoner med andre land mer effektive enn ensidige sanksjoner fra Norge?

– Vi ønsker helt klart at flere land skal vedta sanksjoner, og jeg er enig i at det er mest effektivt når flere vedtar sanksjoner sammen.

– Men det står ikke i veien for at Norge kan ta det første steget for én gangs skyld.

Det er imidlertid ikke rett fram for Norge å innføre ensidige sanksjoner mot andre land. Tidligere har utenriksminister Anniken Huitfeldt sagt at det ikke finnes hjemmel i sanksjonsloven for å gjøre dette. Og at FN eller EU må fatte vedtak om sanksjoner mot Iran for at Norge kan gjøre det samme.

– Slik loven lyder i dag, er dette riktig, mener jusprofessor Terje Einarsen.

– Men det er ikke noe som hindrer norske myndigheter fra å innføre ensidige sanksjoner mot iranske myndigheter. Det krever bare at Stortinget vedtar et tillegg til sanksjonsloven eller en egen lov om ensidige norske sanksjoner slik at det blir lovhjemmel for sanksjonene, forklarer han.

SANKSJONSPOLITIKK: Jusprofessor Terje Einarsen forklarer hvilke rammer sanksjonsloven setter for Iran-politikken.

Forslaget om å utvise familiemedlemmer av regimeaktører, er likevel fullt mulig allerede i dag, påpeker jusprofessoren.

– Utvisning begrunnet i utenrikspolitiske hensyn er allerede hjemlet i utlendingsloven kapittel 14. Det kan besluttes direkte av regjeringen ved departementet.

Imot samtaleboikott

Utenriksministeren har fått fremført kritikken og svarer i en e-post til NRK.

Der påpeker hun at norske myndigheter har brukt diplomatiske virkemidler for å ta avstand fra iranske myndigheters undertrykkelse av befolkningen.

– Vi har fordømt henrettelsen av personer som har deltatt i demonstrasjonene, og oppfordret Iran til å stanse bruk av dødsstraff og undertrykkingen av grunnleggende rettigheter, skriver hun.

Hun legger til at regjeringen kalte den iranske ambassadøren inn til en samtale på Utenriksdepartementet, hvor Norge igjen uttrykte at undertrykkingen er uakseptabel og må stanses.

Samtidig avviser Huitfeldt at det er aktuelt med en nedskjæring av diplomatiske forbindelser.

– Å hjemkalle norske diplomater gir oss færre muligheter til å fremføre våre synspunkter. Det er derfor ikke aktuelt. Jeg mener samtaleboikott ikke er noe effektivt virkemiddel i kampen for menneskerettigheter. Det er heller ikke aktuelt å utvise iranske diplomater i Oslo på dette tidspunkt, skriver hun.

TROR PÅ DIPLOMATI: Utenriksministeren har troen på at diplomatiet er et nødvendig virkemiddel for å fremme menneskerettigheter. Foto: STEFANI REYNOLDS / AFP

Justisminister Emilie Enger Mehl er heller ikke positiv til å utvise iranske diplomater. I sitt svar til Moxnes sitt skriftlige spørsmål, anerkjenner hun at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) anser Iran som en autoritær stat som bruker etterretningstjenester til å kartlegge og overvåke personer i Norge, men at Utenriksdepartementet legger til grunn at ambassader i Oslo driver normal diplomatisk virksomhet.

Ifølge Huitfeldt er det også uaktuelt med selvstendige sanksjoner.

Hun minner om at Norge regelmessig følger FN og EU når de fatter sanksjoner for menneskerettighetsbrudd.

– Det er sanksjoner som har bred internasjonal oppslutning, som har størst legitimitetsgrunnlag og best tvangskraft for å påvirke en stat til å endre atferd. Vi slutter oss derfor kun til multilaterale sanksjonsregimer, avslutter utenriksministeren.

– Kanskje vår tids største menneskerettighetskamp

Men for Mahmood Amiry-Moghaddam er dagens Iran-politikk utilstrekkelig.

Han er hjerneforsker, mangeårig menneskerettighetsaktivist – og har fått Amnestyprisen for sin kamp mot dødsstraff. Nå leder han organisasjonen Iran Human Rights, som kartlegger menneskerettighetssituasjonen i Iran.

I møte med det islamske regimet mener han at fokuset har vært på andre ting enn menneskerettigheter.

– Hittil har atomavtalen, økonomi, sikkerhet og andre saker fått mest oppmerksomhet. Menneskerettigheter har vært noe man har snakket om, og utgitt resolusjoner om i FNs regi, men det har aldri vært styrende for Iran-politikken.

Nå varsler han at menneskerettighetssituasjonen i Iran har nådd et historisk bunnivå.

– Situasjonen er verre enn noen gang. Minst 476 demonstranter har blitt drept, 64 av disse mindreårige. Tusenvis av demonstranter sitter i varetekt og minst 100 av dem står i fare for å henrettes.

For mange dødsdømte demonstranter har det likevel kommet lyspunkt fra parlamenter i Vesten. Her har mange politikere tatt del i en verdensomspennende aksjon for å bli politiske verger. Det har gått ut på at politikere velger ut én eller flere fanger, og bruker sin politiske stilling til å arbeide for fangenes frihet, hovedsakelig ved å henvende seg til den iranske ambassadøren i deres land.

Det mener Amiry-Moghaddam at øker den politiske kostnaden av å henrette demonstranter for regimet - og at det kan være med på å redde liv.

Stortingsrepresentant Aydar er selv politisk verge – og oppfordrer andre politikere til å se gjennom listen av mennesker som er i fare for å bli henrettet, og velge en person som de blir verge for.

– Personen jeg er verge for, rapperen Saman Yasin, får prøve saken sin på nytt, forteller hun.

– Kanskje er han reddet.