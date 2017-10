Vil dømme 17-åring til to års fengsel etter bombealarmen i Oslo

Den russiske 17-åringen ble pågrepet 8. april på Grønland. En bombelignende gjenstand ble etter hvert detonert på stedet av politiets bombegruppe.

Pågripelsen var en medvirkende årsak til at PST søndag 9. april i en trusselvurdering sa det var «sannsynlig» at noen ville forsøke å gjennomføre et angrep mot Norge de neste to månedene.

Aktor Marit Bakkevig redegjorde i sin prosedyre for oppmerksomheten aksjonen fikk.

– Da han ble pågrepet, bar han på en plastpose. I den hadde han en IED (improvisert bombe, journ.anm.), slik det er klassifisert av Nato. Etter pågripelsen ble det iverksatt en stor politioperasjon.

Hun ser den omfattende politiaksjonen i lys av terrorangrepet i Stockholm dagen før, mener det 17-åringen gjorde uansett var egnet til å skape frykt blant Oslos befolkning.

– Det kunne utgjort en grov kroppsskade dersom enheten gikk av som den var, og andre var til stede. Dersom den i tillegg hadde ført til brann, som igjen hadde gitt omfattende skader, kunne det blitt karakterisert som et terrorangrep, mener Bakkevig.

– Kan realitetsorienteres i fengsel

17-åringen ble i utgangspunktet siktet etter terrorparagrafen i straffeloven. Den endelige tiltalen ble imidlertid nedjustert til oppbevaring av eksplosjonsfarlig stoff som er egnet til å volde fare for andres helse. I tiltalen heter det også at handlingen er grov, fordi den ville være særlig samfunnsskadelig.

Bakkevig sier det er lite lignende rettspraksis på området, men kommer til at en passende straff for den mindreårige russeren er fengsel i to år. 189 dager i varetekt skal trekkes fra straffen.

– Vi mener en fengselsstraff vil være en bedre mulighet for tvunget skolegang, og for å realitetsorientere seg i forhold til radikal islam, sier Bakkevig i retten.

Fire ganger fire meters ildkule

Dette er tidligere kjent at terrorsiktelsen ble endret etter at det ble gjort flere rekonstruksjoner av bomben, satt sammen av blant annet lightergass og splinter fra et nettinggjerde.

Rekonstruksjonene, gjennomført 15. juni i år, viste «bomben» hadde et mindre skadepotensial enn først antatt.

Likevel forårsaket en av kopiene, med en gassmengde tilnærmet lik originalen fra april, en ildkule på fire ganger fire meter. Splintene skal imidlertid ikke ha blitt spredt med særlig stor kraft.

Bakkevig sa i sin avsluttende prosedyre fredag at 17-åringen selv har forklart at han hadde planer om å finne et egnet sted å detonere den bombelignende gjenstanden, som for eksempel i skogen.

17-åringen har i avhør forklart at han da ville trekke seg unna, «fordi han kunne få skader i beina».

Aktor Marit Bakkevig og 17-åringens forsvarer Javeed Shah. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fakta om rettssaken not 17-åringen Ekspandér faktaboks Den tiltalte er russisk statsborger med bakgrunn fra Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 sammen med familien og har fått innvilget opphold.

Gutten bodde en periode i Nord-Norge, før han flyttet sørover,.

17-åringen har helt siden han ble pågrepet nektet straffskyld. I retten har han også nektet for å ha ekstreme holdninger. Hans forsvarer Javeed Shah har tidligere sagt til NRK at tiltalte ikke hadde til hensikt å detonere den hjemmelagde sprengladningen.

Shah har samtidig uttalt at 17-åringens forklaring om hva han ville med sprengladningen har fremstått som «uklar».

Av hensyn til den tiltaltes alder har Oslo tingrett lukket dørene for pressen under 17-åringens forklaring. Etter påtrykk fra Redaktørforeningen opphevet imidlertid Borgarting lagmannsrett tingrettens kjennelse om lukkede dører, men da altså etter at 17-åringen hadde forklart seg.

– Skulle detoneres i sentrum

Aktor Bakkevig sa i sin avsluttende prosedyre fredag at påtalemyndigheten ikke tror på at 17-åringen skulle detonere lighterbomben i skoen.

– Vi mener han hadde til hensikt å detonere bomben i Oslo sentrum. Det begrunnes blant annet med den religiøse prosessen han har vært en del av.

Bakkevig trakk i sin prosedyre frem flere chattegrupper den tiltalte var en del av, der det blant annet diskuteres radikal islam. I gruppene har 17-åringen blant annet etterspurt videoer med radikalt innhold. Bakkevig sier det er på det rene at filmene er lastet ned, men sier 17-åringen ikke erkjenner å ha sett dem.

NRK kjenner til innholdet i flere av filmene. En av filmene omhandler blant annet hvordan Al Qaida i Irak ble til Den islamske staten i Irak, og deretter til ISIS. I videoen skal det også bli vist svært grafiske bilder av drap på syriske og amerikanske soldater.

I rettssaken har påtalemyndigheten blant annet lagt frem chattelogger de mener er mistenkelige. I en av samtalene, en måned før han ble pågrepet, sier 17-åringen til en person i omgangskretsen at han hadde «en plan», uten å ville si hva den gikk ut på.