Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har bestilt et lite parti ansiktsmasker i bomull. Hvis det kommer et påbud om munnbind har vi planer om dele dem ut til passasjerene på våre kundesenter. De vil få delt ut munnbind ved fysisk oppmøte, og får med en liten flaske håndsprit samtidig, sier Terje Mathisen, markeds- og kommunikasjonssjef i AKT.

Grunnen til at de gjør det er at de er opptatt av sikkerheten til både passasjerer og sjåfører om bord i bussene sine.

– Når folk skal på skole og jobb igjen over ferien, vet vi at vi kan oppleve trengsel i kollektivtrafikken. Det kan bli utfordrende å holde en meters avstand. Så om råd om bruk av munnbind kommer er vi klare, forteller Mathisen.

– Agder Kollektivtrafikk har bestilt munnbind av bomull fordi vi ønsker at de skal være vaskbare. At folk kan vaske dem og bruke dem flere ganger, legger han til.

Avventer råd

I tillegg til å dele ut ansiktsmasker gratis, vil kollektivtrafikkselskapet supplere med godt synlig informasjon for riktig bruk av ansiktsmasker og munnbind om det kommer et råd om bruk fra helsemyndighetene. Informasjonen vil bli distribuert på busser, skjermer, nett og plakater.

Terje Mathisen i AKT sier de vil dele ut både munnbind og håndsprit til passasjerene sine. Foto: Privat

Mathisen presiserer at de avventer råd fra myndighetene, men er forberedt på at det kommer snarlig. Det er ventet at bruk av munnbind i visse situasjoner kan bli anbefalt av helsemyndighetene på en pressekonferanse fredag.

Daglig leder Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen sier det er helsemyndighetenes valg om det skal innføres munnbind eller ikke.

– Som bransje er vi opptatt av å følge de råd og retningslinjer som kommer og ivareta de kollektivtrafikkmessige oppgavene, sier Grøtting.

Ønsker ikke påbud

Grøtting legger også til at de ikke ønsker et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport.

– Vi har et ønske om at det skal være en oppfordring og ikke et påbud, og gjerne med lokale tilpasninger der det er stort påtrykk av folk, som i de store byene, sier hun.

Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen sier de er opptatt av å følge råd og retningslinjer fra helsemyndighetene. Foto: Kollektivtrafikkforeningen

Helsemyndighetene bruker en «trafikklysmodell» for smitteverntiltak i kollektivtransporten. Før fredagens pressekonferanse er denne på gult nivå. Grøtting mener det er viktig at eventuelle nye råd blir plassert på riktig nivå i modellen, slik at de tydelig kan kommunisere gjeldende bestemmelser til sine kunder.

– Vi mener det bør være på rødt nivå. Skal det inn på dagens gule nivå må de være tydelig på det.