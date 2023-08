Vil bruke flere som Knut (81) til å ta vare på eldre

I dag er Larsen på oppdrag for Røde Kors. Han har nettopp laget sine siste vafler i Dronning Ingrids hage i Oslo, som er en landsby for demente.

Den siste vaffelen rekker han mot en av de demente beboerne som graver i lommen etter penger.

– Du trenger ikke betale for vaflene. Dette er en tjeneste fra kommunen, svarer Larsen.

Beboeren smiler og nikker.

Det er ikke alle han kan gjøre fornøyde, men de fleste blir glade. Å gjøre mennesker glade gir ham mye i gjengjeld, mener han.

Larsen er en av Røde Kors' 10 000 besøksvenner som er aktive hver uke. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Uansett kan jeg ikke bare bli sittende foran tv-en fordi det blir fryktelig kjedelig.

Men kjedsomheten er ikke hovedgrunnen til at han ble frivillig. Larsen ble inspirert av morens opphold på eldrehjemmet.

– Jeg synes hun hadde fått en veldig god behandling på eldrehjemmet. Så da synes jeg at det hadde vært fint å gjøre noe tilbake som frivillig.

Dette er Larsens viktigste argument for hvorfor du burde bli frivillig:

– De flest av oss har tid når vi leter litt. Det er veldig lett å unnskylde seg med at vi ikke har det, men det tar kun en time i uken.

– Må slutte å utrede

I gjengjeld hjelper Larsen også bemanningen på eldresenteret.

Sammen med de andre frivillige, gjør innsatsen deres at eldre får flere faste arbeidere og færre vikarer.

Både regjeringen og KrF er enige i at frivillige må brukes mer i fremtidens eldreomsorg.

KrF kaller reformen sin «Noen som kjenner deg» – reformen.

Partiet lover faste spisevenner, besøksvenner og aktivitetsgaranti for de eldre. Dette mener leder av KrF, Olaug Bollestad, at Norge kan starte med en gang.

Bollestad synes at nordmenn er flinke til å jobbe frivillig, spesielt under pandemiperioden. Foto: Alf Simensen / NRK

– Men spørsmålet mitt til regjeringen er når de skal slutte å utrede for å finne ut om dette funker. Nå har de utredet dette i to år. De må heller begynne å handle, sier Bollestad.

Håpet hennes er også at en fastere bemanning kan gjøre det lettere for hjemmetjenesten å registrere om eldre blir sykere eller friskere.

Friste frivillige

For å få fast bemanning i eldreomsorgen kreves det langt flere frivillige enn Norge har nå.

– Hvordan skal dere få med nok frivillige til å bli med på dette?

– Vi kan få med frivillige ved å verdsette dem. Hvis vi har et mål med hva de skal bidra med, så får vi tak i frivillige. Frivillige kan ikke bare gjøre de samme fillejobbene som å vaske, men det må være en del av en helhet, påpeker Bollestad.

Bollestad (til venstre) jobber også frivillig for en person. Hun tror at en kirke, strikkeklubb eller idrettslag også kan bidra. Foto: Alf Simensen / NRK

Hun peker også på at frivilligheten var god under koronapandemien og at frivillige også kan være venner av den trengende.

– Pensjonister har behov for nettverk. Uansett om de er i Spania eller her hjemme, har de forhåpentligvis lyst til å følge vennen sin over tid når de ser at vennen utvikler demens eller andre helseplager.

Trenger flere

I en korridor i demenslandsbyen møter NRK en travel pleier, Emma Strandberg fra Sverige.

Hun tenker at jo flere arbeidere de er, desto mer oppgaver kan hun dele på.

– Vi skulle gjerne hatt mer tid til aktiviteter. Eldre liker turer, aktiviteter på takterrassen, kafeen eller kantina. I dag er det godt vær for det, men jeg er nødt til å prioritere å lage middagen.

Strandberg anbefaler alle å prøve seg som frivillig fordi de eldre har mange spennende historier å høre på, og du får et godt hjerte. Foto: Alf Simensen / NRK

Flere pleiere NRK snakker med på gamlehjemmet har et stort ønske om at flere blir frivillige og hjelper til.

Utreder og handler

For å få flere frivillige i arbeider jobber regjeringen hardt, påpeker

Regjeringen har allerede gitt 30 millioner kroner til Tørn-prosjektet og penger til nettbasert lederutdanning og en opptrappingsplan for heltidsbemanning.

Bjørkholt har troen på at flere frivillige blir med når samarbeidet med hjemmetjenesten er mer organisert. Foto: Esten Borgos

Bjørkholt er uenig i kritikken fra Bollestad om at regjeringen kun utreder uten å gjøre tiltak i praksis.

– Hva nøyaktig har dere gjort for at eldre skal møte få og faste medarbeidere?

– Vi har lansert «Bo trygt hjemme» – reformen som har til hensikt å øke bemanningen og øke bruken av heltidsstillinger, svarer Bjørkholt.

– Har dette gjort at flere eldre enn før møter få og faste medarbeidere?

– Dette vil ta tid. Reformen ble lansert for en måned siden.

Målet til regjeringen er også å få til et tettere samarbeid mellom faste og frivillige i hjemmetjenesten. Men der har man ganske liten kunnskap, sier statssekretæren.