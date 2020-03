Vil børste støv av finanskrise-tiltak

– Hvis det blir slik det nå ser ut, at det blir en ordentlig krise for norsk næringsliv, så vil mange bedrifter gå med dundrende underskudd, sier advokat og rådgiver Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen til NRK.

Han frykter at ellers sunne bedrifter skal gå konkurs før ting normaliserer seg igjen. Derfor foreslår han å gjeninnføre et skattegrep fra finanskriseårene 2008 og 2009.

Grepet går i korthet ut på at bedrifter kan bruke årets underskudd til å få utbetalt tidligere års innbetalte skatt. Dette gjør at bedriftene kan «dra nytte av» underskuddet tidligere enn med vanlige regler der underskuddet først kan benyttes til å få fradrag i påfølgende år (se eksempel nederst i saken).

– De virksomhetene som har vist gjennom overskudd at de har livets rett, vil få en hjelp i de tøffe årene som det ser ut til å bli. For å overleve og kunne gå videre, sier Hegdahl.

Ble brukt under finanskrisen

Idéen er ikke ny. Samme grep ble nemlig benyttet i 2009 i forbindelse med finanskrisen (se St.prp nr 37 (2008-2009)). Den gang kunne bedrifter bruke underskudd i 2008 og 2009 til å få utbetalt skatt betalt inn for 2006 og 2007.

Hensikten var nettopp å hindre at lønnsomme bedrifter ble lagt ned som følge av midlertidige økonomiske problemer.

– Dette er et tiltak som har vært prøvd ut tidligere. Regelverket er ganske enkelt, det ligger der, og det er bare å løfte det fram igjen, sier Hegdahl.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skal sammen med statsminister Erna Solberg (H) holde en pressekonferanse seinere i dag om de økonomiske konsekvensene av korona-viruset, og ønsker derfor ikke kommentere skatteforslaget direkte nå.

– Det er viktig at vi nå stiller opp for bedrifter som er rammet av korona-viruset. Vi vurderer helt konkrete tiltak. Jeg er opptatt av at de skal være målrettede og virke raskt, og så vil statsministeren og jeg konkretisere dem seinere i dag, sier han til NRK.

Finansdepartementet opplyser for øvrig til NRK at skattegrepet i 2009 i liten grad påvirket statens skatteinntekter. Grunnen er at tiltaket kun flyttet inntekter og fradrag mellom år, men at summen ble den samme.

Tiltaket hadde dog en kostnad for staten i form av tapte renteinntekter.

Slik virker det:

Normalt er det slik at underskudd ett år kan framføres mot overskudd i framtidige år. På den måten får man fradrag for tidligere års underskudd. Eksempel:

År 1: Bedrift A/S går med 300.000 i overskudd

År 2: Bedrift A/S går med 200.000 i overskudd

År 3: Bedrift A/S går med 500.000 i underskudd

År 4: Bedrift A/S går med 300.000 i overskudd

År 5: Bedrift A/S går med 200.000 i overskudd.

Med vanlige skatteregler kan Bedrift A/S bruke underskuddet i år 3 til å redusere det skattepliktige overskuddet for år 4 og år 5 til kr 0.

Det forutsetter imidlertid at Bedrift A/S klarer å ri av stormen og overleve til år 4. Hvis bedriften går konk, er det en fattig trøst at underskuddet kunne vært brukt de neste årene.

Med finanskrise-grepet kan i stedet Bedrift A/S bruke underskuddet i år 3 til å få utbetalt den samlede betalte skatten for år 1 og år 2. Disse pengene inn på konto kan hjelpe Bedrift A/S til å unngå konkurs. Bedrift A/S mister for øvrig retten til å bruke fradraget i år 4 og år 5 (man får ikke fradraget to ganger).

For staten spiller dette liten rolle, for skatteregningen fra Bedrift A/S over tid blir den samme. Men for bedriften kan det være et spørsmål om «liv eller død» – om man klarer å betale alle regningene sine mens man venter på bedre tider.