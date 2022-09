Vil besøke alle Norges kommuner – nå mangler kong Harald bare 26

– For en tur! For et vær, og for et oppmøte av folk, det har vært helt utrolig flott!

En imponert kong Harald rundet av fylkesturen med besøk i Hareid kommune torsdag. Foto: Lise Aaserud / NTB

En svært begeistret kong Harald (85) møter pressen i strålende solskinn i Hareid i Møre og Romsdal. Sammen med dronning Sonja (85) har han vært på tre dagers fylkestur.

Når rundturen avsluttes i dag, kan kongen krysse tre nye kommuner av listen. Møre og Romsdal er nå blant de fylkene hvor kongen har besøkt absolutt alle kommunene.

– Det viktigste vi gjør

Det har vært folkefest, kulturinnslag og lokalhistorie. Ordførere, korps og blomsterbarn.

Under hele fylkesbesøket har folk møtt opp i hopetall for å se kongeparet. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi får energi av slike turer, sier kong Harald.

– Å reise rundt i landet og møte folk er det viktigste vi gjør.

Og slike reiser har det blitt mange av.

Bare se på dette kartet – der alle kommunene som kong Harald har besøkt som kronprins og/eller som konge, er markert i grønt. De kommunene som fortsatt gjenstår på kongens besøksliste, er i rødt:

Kartet er basert på Kongehusets uoffisielle liste over kommuner som kong Harald vært på offisielt besøk i – eller besøkt i forsvarssammenheng – fra han ble kronprins i 1957 og frem til i dag. Et besøk regnes som offisielt når ordføreren i kommunen er vertskap.

Kongen har sagt at han har som mål å besøke alle kommunene i Norge.

Kongeparet innledet fylkesturen i Møre og Romsdal tirsdag denne uken og ble møtt av flott sensommer-vær og folkefest. Foto: Lise Aaserud / NTB 9 år gamle Johanne ga blomster til kong Harald i Valldal i Fjord kommune. Foto: Lise Aaserud / NTB Kongeparet ble møtt av både små og store i Valldal i Fjord kommune. Foto: Lise Åserud / NTB I Vanylven besøkte kongeparet blant annet Sankt Jetmund kirke. Foto: Lise Aaserud / NTB Et smilende kongepar i Sande kommune, en av kommunene som kongen besøkte for første gang under denne fylkesturen. Foto: Lise Åserud / NTB

Litt drahjelp har han kanskje fått av kommunereformen, med en rekke sammenslåinger, som reduserte antallet fra 426 til dagens 356 kommuner.

Like fullt: Kong Harald har nå besøkt 330 av dagens 356 norske kommuner, ifølge Kongehusets uoffisielle liste, og mangler bare 26.

Han har dermed besøkt 93 prosent av alle Norges kommuner.

Disse kommunene har kongen ikke besøkt ennå:

I Agder

Froland

Åseral

I Rogaland:

Lund

Randaberg

Vindafjord

I Vestfold og Telemark:

Nissedal

Siljan

I Viken:

Flesberg

Flå

I Vestland:

Etne

Osterøy

Samnanger

Vaksdal

Askvoll

I Trøndelag:

Skaun

Rindal

Høylandet

I Nordland:

Beiarn

Bindal

Hattfjelldal

Hemnes

Leirfjord

Sømna

Vevelstad

I Troms:

Balsfjord

Kvænangen

– Har en plan

Å reise rundt i landet og møte nordmenn i by og bygd har vært en viktig del av kongsgjerningen.

– Det er ikke så mange kommuner igjen nå. Nå er det under 30, så det kommer seg, sier kong Harald og ler.

– Har kongeparet lagt en plan for å komme rundt?

– Vi har alltid hatt en plan for å komme rundt, men jeg vet ikke om vi klarer det. Men en plan om det har vi hatt helt fra begynnelsen av, sier kongen.

Et svært fornøyd kongepar møtte pressen i Hareid på fylkesturens siste dag. Foto: Lise Åserud / NTB

Som nygifte reiste daværende kronprins Harald og kronprinsesse Sonja til Finnmark i 1969.

Det var deres første store offisielle reise i Norge sammen – og ble starten på en årlig tradisjon: En stor fylkestur som kongeparet nå gjennomfører hvert år.

Den første store reisen i Norge for det daværende kronprinsparet gikk til Finnmark i 1969. Foto: Jan Dahl / NTB

Kongeparet har flere ganger vektlagt betydningen av å møte folk der de hører hjemme.

– Det er en flott måte å bli kjent med landet sitt på. Det beste er jo å reise og møte mennesker, sier dronning Sonja.

Da kongeparet innleder fylkesbesøket i Møre og Romsdal denne uken, fikk de spørsmål om hvor lenge de kommer til å fortsette med slike turer. Kongen var ikke i tvil:

– Så lenge vi greier å røre oss, tenker jeg, svarte han leende.