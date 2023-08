Vil at staten skal bygge boliger på Bane Nors eiendom

– Her sitter man på en helt gyllen mulighet: Tusenvis av eiendommer på sentrale plasser i Norge. Her kunne man rett og slett sagt: Her skal vi bygge billige boliger for folk flest.

Filipstad i Oslo er i dag fylt med cruiseskip, biltrafikk og togsett. Her har selskapet Bane Nor Eiendom store tomter som planlegges å bli til boliger og næringsbygg.

Leder i Rødt Marie Sneve Martinussen mener man her kaster bort en utmerket mulighet til å bygge opp en ikke-kommersiell boligsektor.

Disse eiendommen bør heller brukes til det beste for folk flest, sier Sneve Martinussen. Foto: Jonas Messel Larsen / NRK

Med det menes at boliger forvaltes utenom det kommersielle markedet gjennom for eksempel kommuner eller borettslag.

Rødt viser til blant annet Danmark som har en slik modell.

– I stedet for å selge dyre boliger som gir utbytte til staten burde man bygge boliger som er billige og kan omsettes på et ikke-kommersielt marked, sier Martinussen.

Vil heller ha leie – til eie

– Vi er med på å bygge ut i pressområder slik at det blir enklere å skaffe seg et sted å bo.

Administrerende direktør Jon-Erik Lunøe forsvarer bedriftsmodellen til Bane Nor Eiendom.

– Å bygge ut ved knutepunkt og i pressområder gjør at vi slipper å bygge ned grøntområder. Når folk bor ved knutepunkt gjør det enklere å la bilen stå og heller reise kollektivt.

Bane Nor Eiendom Ekspander/minimer faktaboks Statlig, heleid selskap underlagt Bane Nor SF. Eier og forvalter av all jernbaneeiendom i Norge. En av Norges største eiendomsaktører med over 200 ansatte. Er en kommersiell eiendomsaktør. 30 prosent av overskuddet går til staten i form av utbytte. Resterende 70 prosent blir i selskapet. Het ROM Eiendom frem til 2017. Kilde: Bane Nor Eiendom

Lunøe ser ingen grunn til å innføre Rødt sin modell med en tredje boligsektor. Han peker heller på leie-til eie konseptet Oslobolig som en måte å få flere inn på boligmarkedet.

– Dette er en satsing vi har i samarbeid med kommunen, OBOS og NREP. Her kan kjøperen kjøpe deler av en bolig, leie resten, og over tid kjøpe hele boligen. Da gir man folk som ellers ikke ville kommet inn på boligmarkedet en sjanse til å eie egen bolig.

Ønsker et ikke-kommersielt selskap

– Vi har vært skeptiske til Oslobolig lenge. Det er et delkommersielt boligselskap som først og fremst er rettet mot de som har grei inntekt.

Det sier Siavash Mobasheri, Rødts førstekandidat til bystyrevalget i Oslo.

Siden 80-tallet har det blitt sagt at flere boliger er løsningen, men resultatet er at prisene er gått til værs, sier Mobasheri. Foto: Jonas Messel Larsen / NRK

– Det som trengs er et ekte, ikke-kommersielt boligselskap i Oslo som kan bygge ikke-kommersielle boliger, flere kommunale boliger og boliger man kan leie.

– Bane Nor Eiendom er eid hundre prosent av staten, hva er forskjellen mellom dem og Rødt sin modell?

– Det skal være uten profittbehovet. Vi mener at formålet med offentlig eide selskaper er å tjene folk og folks behov.

Ingen støtte fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har ikke tenkt å innføre Rødts modell.

– Vi har ingen planer om at staten skal gå inn og bygge boliger. Det har aldri staten gjort, heller ikke etter krigen, sier boligpolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet Siri Gåsemyr Staalesen.

Vi har aldri bygd boliger i statlig regi i Norge og ser ingen grunn til å begynne med det nå, mener Gåsemyr Staalesen. Foto: Bernt Sønvisen

– Arbeiderpartiet står fast ved eierlinja og ønsker å styrke den. Vi ønsker å utvikle nye verktøy for kommunene slik at de kan styre byutviklingen slik de ønsker.

Sneve Martinussen har ikke gitt opp håpet om å en dag se ikke-kommersielle boliger på Filipstad.

– Vi kan finansiere velferden gjennom effektiv skattepolitikk, og så bruke ressurser som eiendommene til Bane Nor til å bygge billige boliger som kan omsettes utenfor boligmarkedet.