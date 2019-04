Vil at flyktninger skal skrive under på denne kontrakten når de kommer til Norge

Et av forslagene er om kvoteflyktninger fra FN-leire. NRK har fått se et av forslagene; kvoteflyktninger må signere en verdikontrakt, hvis de ønsker å få beskyttelse i Norge.

I kontrakten må de skrive under på at de skal:

Respektere ytringsfrihet.

Etterleve religionsfrihet.

Oppdra barn etter norsk standard.

Jenter skal ha rett til å velge kjæreste, og ikke oppleve negativ sosial kontroll.

Respekt for norske lover

Konsekvensen hvis ett av punktene i kontrakten brytes kan være tap av statsborgerrettigheter og oppholdsgrunnlag.

– De som er så heldige at de får komme til Norge som kvoteflyktninger skal respektere norske lover, regler og verdier. En slik kontrakt vil kunne gi et utgangspunkt for å velge ut dem som sier ja til det. Vi vet allerede i dag at det finnes personer som sier nei til å komme til Norge som kvoteflyktninger fordi de heller ønsker å være i landet de er eller i nærområdet fordi der er det samme religion, kultur og der livet er, slik de ønsker å leve, sier nestleder i Frp, Sylvi Listhaug.

Norske myndigheter har mulighet til å plukke ut hvilke kvoteflyktninger som får komme til Norge.

– De som kommer må oppdra barna sine etter norsk standard, hvor for eksempel vold mot barn er ikke lov. De må respektere de rettighetene jenter har i Norge, at vi har frihet i livet vårt til å ta mange valg, sier Listhaug.

– Mest mulig konkret

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim vil at verdikontrakten skal være mest mulig konkret, slik at det skal være målbart i etterkant om kravene er oppfylt.

– Vi ønsker både å gjøre folk klar over hva som forventes av dem, og at det får noen konsekvenser hvis ikke man følger opp. Det er faktisk slik at man må yte noe selv for å bli integrert.

På spørsmål om dette ikke er å gripe for sterkt inn i folks privatliv, svarer Helgheim dette:

– Det er veldig vanskelig å bli integrert i det norske samfunnet om de ikke vet hva som forventes. Dette forslaget vil bevisst gjøre folk veldig tydelig på hva som forventes av dem her i landet.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani støtter forslaget om en verdikontrakt. Foto: Ragnar Gullseth Berge / NRK

Støtte fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani er positivt innstilt til Frps forslag om en såkalt verdikontrakt.

– Vi har sagt at kvoteflyktninger skal i gang med norskundervisning før de kommer til Norge, men vi har også sagt at de forplikte seg til våre aller viktigste verdier. Bor du i Norge, så må du også bli en del av Norge, og det er frihet, demokrati og likestilling. Fra dag 1 skal du lære deg norsk, bli en del av det norske arbeidslivet, stå på egne bein og komme deg inn i arbeidslivet, sier Gharahkhani.

– Så du er for en kontrakt som undertegnes og avgjør om man får komme til Norge eller ikke?

– Jeg mener det er viktig med både kontrakt og at kvoteflyktninger tar norskkurs før de kommer til Norge, og at de orienteres om hvordan likestillingen i Norge er og hvordan arbeidslivet foregår.