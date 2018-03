Vil at det offentlige dropper dyre telefonnumre

Skal du tipse politiet på telefon koster det opptil tre kroner minuttet. Trenger du å komme i kontakt med enkelte sykehus eller tolletaten koster også det mer enn å ringe andre telefonnumre. Felles for dem er at de har såkalte kortnumre, femsifrede telefonnumre som skal være enkle å huske.

I en dom i EU-domstolen i fjor ble det slått fast at private virksomheter ikke skal benytte dyre spesialnumre for sin kundeservice. Nå vil Forbrukerrådet at det offentlige skal følge etter.

Fagdirektør i Forbrukerrådet Anne Kristin Vie. Foto: Forbrukerrådet / Ole W. Jacobsen

– Etter at private aktører fikk marsjordre, mener vi det er naturlig at det offentlige følger etter. Hovedbudskapet er at det ikke skal være dyrt å ta kontakt med politi, sykehus eller andre offentlige instanser, sier Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie til TV 2.

Vie sier de får inn klager fra forbrukere som reagerer på prisen på en del tjenester.

– Så ser vi at det offentlige fortsatt har lov til å ha slike numre, og det synes vi ikke er greit. Det er såpass fordyrende og såpass viktige tjenester det er snakk om.

To millioner henvendelser årlig

En av de mange offentlige instansene som har et slikt kortnummer er Pasientreiser. Dit ringer alle som trenger hjelp med transport til og fra sykehus, eller som vil få utgifter til dette refundert.

Fagdirektør i Pasientreiser HF, Hilde Holt, sier de får rundt to millioner telefonhenvendelser årlig.

– Å ringe 05515 koster kr 0,99 kroner i oppstart og kr 1,99 per minutt fra privat fasttelefon med abonnement fra Telenor. Samtaler via andre telefonoperatører har egne takster avhengig av operatør og abonnementsvilkår. Som oftest er det dyrere å ringe 05515 fra mobil enn fra fasttelefon, skriver pasientreiser på sine nettsider om hvor mye det koster å ringe dem.

Det er teleselskapene som tjener penger på slike numre. I 2016, mens private fortsatt kunne ha kortnumre, anslo Nasjonal kommunikasjonsmyndighet at teleselskapene tjente rundt en halv milliard kroner på slike numre.

– Viktig med en nasjonal løsning

Pasientreisers nasjonale kortnummer ble etablert i 2009.

– Det er viktig å kunne tilby en nasjonal løsning som gir brukerne trygghet og forutsigbarhet, sier Holt.

Pasientreiser holder nå på å utrede en billigere løsning, men Holt kan ikke love en helt gratis løsning.

– Jeg kan ikke forskuttere om det blir gratis, men det skal være en rimelig løsning.

– Skulle ønske det var gratis

Politidirektoratet skriver i en e-post at nummeret «02800» som man kan ringe for å nå sitt lokale politidistrikt, er godt innarbeidet. De skulle gjerne sett at det var gratis.

– Vi skulle ønske 02800 kunne være gratis, og vi jobber for dette, men per i dag er det teleoperatørene som bestemmer prisen. Det er også fullt mulig å ringe politiet på åttesifrede numre, og det er enkelt å gjøre oppslag på Politiet.no.

Dersom man er i nød, skal man ringe gratisnummert 112, understrekes det fra politidirektoratet.