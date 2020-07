– Jeg satte inn en annonse på Finn om at vi ønsket en Golden Retriever-valp, forteller Jan Terje Dahle fra Telemark.

Samme kveld fikk han en melding der det stod:

– Hei, ser du ønsker en Golden Retriever-valp. Jeg fikk et kull nå på mandag, stod det i meldingen.

Dahle ble ivrig og så endelig en mulighet til å få en Golden Retriever.

Rasen er etterspurt. En oversikt fra NRK i 2019 viste at Golden Retriever var den fjerde mest populære hunderasen.

Dahle er en av veldig mange som har oppsøkt raseklubben for Golden Retrievere i Norsk Retrieverklubb. Han har også kontaktet mange oppdrettere.

Under koronapandemien, har etterspørselen etter hunder økt kraftig.

– Det viste seg å være veldig vanskelig å finne slik en valp i disse tider, sier Dahle.

Foto: Trude Furuly / NRK

Hastet med depositum

Full av håp tok Dahle kontakt med personen som kunne tilby ham en Golden-valp. Prisen var 20.000 for valpen, som er vanlig pris for rasen. Selger skulle også ha et depositum, som heller ikke er uvanlig.

– Men jeg syntes han var litt i overkant ivrig på å få depositumet. Jeg svarte at det skulle han få så snart jeg hadde fått tilsendt stamtavle til mor og far på kullet, sier han.

– Vi er blitt gjort oppmerksom på at folk som er på utkikk etter Golden Retriever valp er blitt svindlet på Finn.no Raserådet for Golden Retriever / Norsk Retrieverklubb

Det tok ikke langt tid før Dahle fikk tilsendt mange bilder og video av valpene. Han hadde også fått tilsendt hundens stamtavle og ID-nummer.

Norsk Kennel Klub (NKK) har en hundedatabase som heter Dogweb. Der kan man blant annet søke opp stamtavler, helsedata og eier på hund som er registrert i NKK.

Dahle så at ID-nummer stemte overens med hundens stamtavle.

– Da var jeg så dum at jeg betalte 2000 kroner i depositum. Jeg ville vente med de resterende til jeg hadde fått sjekket opp far til kullet og om det var en paring som var godkjent av avlsrådet, sier han.

Foto: Trude Furuly / NRK

Vil anmelde

Dahle tok kontakt med eieren av far til valpene i kullet, og fikk vite at paringen var godkjent. Men han ble rådet til å ta kontakt med oppdretter Terje Anderson i Oslo, den virkelige eieren av Golden-valpen Dahle hadde fått tilbud om.

Etter samtale med Terje Anderson, forstod Dahle at han var blitt lurt.

– Valpene jeg hadde blitt tilbudt var i Oslo. Da forstod jeg at det var en som stjeler bilder fra seriøse oppdrettere og kontakter folk som har lagt ut annonser på Finn som ønsker valp, forteller Dahle.

Vedkommende som ville selge ham en fiktiv valp, har fått en frist til å tilbakebetale depositumet, ellers blir saken anmeldt.

– Etter dette har jeg ringt til mange som har hatt annonse om at de ønsker å kjøpe valp på Finn. Den første jeg ringte til hadde blitt kontaktet av samme mann, sier Dahle.

Han tror det er en aktiv svindler, og at dette gjelder for flere raser.

– Vi har heldigvis kommet i kontakt med noen seriøse oppdrettere så jeg tror det løser seg med at vi får oss en Golden Retriever etter hvert, forteller Dahle. Illustrasjon: Trude Furuly / NRK

Utsatt for svindel

Terje Anderson er den ekte eieren av valpene som har blitt forsøkt solgt.

Han sier at alle valpene er lovet bort til andre.

– Vi har blitt utsatt for svindel. Det er veldig leit at vårt navn og våre hunder er blitt brukt til dette, for vi er seriøse oppdrettere. Nå synes vi veldig synd på alle som har blitt lurt, sier Terje Anderson.

Terje Andersson er lei for at noen har misbrukt hans hunder og stamtavle på Finn.no for å lure til seg penger. Foto: Privat

Stor etterspørsel

Han har rapportert det hele til avlsrådet i Norsk Retrieverklubb.

De råder folk som ønsker å kjøpe seg valp til å unngå Finn for kjøp og salg.

– I stedet for å gå på Finn, bør de som vil ha valp oppsøke hjemmesiden til NKK. På undersidene for rasen de ønsker, vil de finne informasjon om seriøse oppdrettere, forteller medlem av avlsrådet for Golden Retriever i Norsk Retrieverklubb, Allan Tingstveit.

Han legger til at etterspørselen etter Golden er tidoblet under koronapandemien.

Allan Tingstveit i raserådet for Golden Retrievere i Norsk Retrieverklubb mener man være ekstra forsiktig med kjøp av hund på Finn.no Foto: Mona Skyrudshaugen

Ikke hørt om dette

Finn.no har ikke hørt om denne formen for svindel før. De vet derfor ikke om det har skjedd med flere eller med andre hunderaser. De tror at dersom det hadde vært utbredt ville de ha oppdaget det.

– Brukerne på Finn er som regel flinke til å tipse sikkerhets/forbrukertrygghetsteamet vårt dersom de opplever noe mistenkelig, eller uønsket oppførsel på Finn. Dersom dette hadde vært utbredt hadde vi garantert hørt om det, skriver kommunikasjonsrådgiver Adele Cappelen Blystad i en e-post til NRK.

De oppfordrer også folk som legger ut annonse på ønskes kjøpt om å være ekstra nøye i forbindelse med handel.