I dag ble et historisk valg gjennomført. Viken-russen stemte over når de ønsket å ha sin egen russefeiring.

Den siste uken har flere russepresidenter landet over tatt til orde for å flytte feiringen til etter eksamenstiden.

Nå har russen i hele Viken fylke stemt over hva de ønsker, nemlig å beholde feiringen i mai.

– Vi er veldig fornøyde over at vi nå har fått bestemme dette selv, sier Hallvard Søgård Landheim, russepresident på Sandvika Videregående skole i Bærum.

På denne videregående skolen ønsket 82% å flytte russetiden til etter eksamen, men avgjørelsen om å beholde feiringen som før sto altså sterkt på de andre skolene i fylket.

– Personlig var jeg positiv til å flytte feiringen til etter eksamen, men forstår at russen ønsker å beholde det som før. Håper vi inspirerer neste års kull til å tenke nytt, sier Søgård Landheim.

Avgjørelsen ble tatt ved at russepresidentene på alle skolene som styret representerer, fikk avgi stemme over når de ønsker å ha russetiden.

– Totalt stemte 43 avgangskull ved videregående skoler i Viken. Av disse ønsket 24 skoler å beholde feiringen i mai, og 19 skoler stemte for å flytte russetiden til 3. juni, altså etter eksamener er ferdige, avslører Søgård Landheim.

Vil bli husket for noe godt

Viken-russen er et nytt, demokratisk valgt, styre.

Styret representerer alle russ som bor i Viken, og blir med dette Norges største russekull. Styret består av fire russepresidenter og én elevrådsrepresentant.

Dette er styret til Vikenrussen. Fra venstre: Hallvard Søgård Landheim, Inger Johanne Krog, Mathilde Maurseth-Engh, Juliet Cid-Vian og Ola Kaufmann Bøckmann.

– Vi vil endre ryktet russen har fått og skape positive opplevelser for hverandre og samfunnet rundt oss. Vi skal bli avgangskullet som blir husket for noe godt, sier styremedlemmene til NRK.

Styret arrangerer månedlige møter med alle presidentene i Viken.

– Vi ønsker at russefeiringen i Norge kan bli enda bedre, og ha tidenes feiring i 2022. Det håper vi at alle russepresidenter i Norge vil samarbeide om, sier de.

Vi må også ta ansvar

Viken fylkesting har vedtatt prosjektet for å skape en bedre og mer inkluderende feiring. Henrikke Bugdø-Aarseth er ombud for barn og unge i fylket, og er glad for at russen nå får bestemme mer selv:

– Feiringen slik den har utviklet seg til å bli, er styrt av markedskreftene som setter datoer for landstreff og binder ungdom til ugyldige kontrakter fra de er 16 år og opp, sier hun.

Viken-russen skal representere både de som velger å være russ, og de som velger å ikke være det. Bugdø-Aarseth forteller at hun jobber med mange saker om mobbing og utenforskap som er relatert til russetiden:

– Vi ønsker derfor å støtte presidentene i Viken til å skape en bedre markering enn det har vært tidligere. Det er på tide at vi voksne også tar vårt ansvar og bistår ungdommen vår til selv å finne en ny og bedre feiring, sier hun.

Prosjektet skal skape bedre dialog mellom fylket, avgangselevene og skolene. Hun roser årets styre for å være nytenkende, og føler at de ønsker å forme en ny feiring.

At det i dag var russen selv som fikk bestemme når russetiden skal være, gjennom demokratisk avstemning, er helt unikt.