Viken går, men mye består: – Symbolpolitikk

– Dette viser at Viken ikke var en så dum idé, sier KrFs Ida Lindtveit Røse, som er gruppeleder i Viken KrF.

– Det er i og for seg positivt at sterke fagmiljøer består, men det er også en erkjennelse i dette: At den symbolpolitikken som Sp her har ført fram, med oppløsning, egentlig ikke burde vært gjort.

– Burde man droppet oppløsning?

– Ja, jeg mener det.

– Hvorfor det?

– Fordi det er dyrt. Viken har fungert på veldig mange områder. At vi nå skal fortsette å samarbeide på veldig mange områder, viser at det er behov for sterke fagmiljøer også fremover.

KRITISK: Viken burde bestå, ikke minst fordi det vil bli tett samarbeid på en rekke områder, mener gruppeleder i Viken KrF, Ida Lindtveit Røse. Foto: Anders Fehn

– Viktige områder

I en innstilling fra fylkesrådet i Viken legges det nemlig opp til forpliktende samarbeid mellom de tre fylkeskommunene på følgende områder:

Fylkesadvokaten

Renholdsforvaltning og -utvikling

Anskaffelser

Fagskolen i Viken

Statistikk, analyse og kart (SAK)

Fagavdeling samferdsel

Regionalt forskningsfond

Regional bibliotekutvikling

– Dette er viktige områder i fylkeskommunen og også områder hvor det er viktig med et sterkt fagmiljø, sier Røse.

Også for Personvernombudet og Ombudet for barn og unge legges det opp til samarbeid. Men disse organiseres ikke som en forpliktende samarbeidsorganisasjon, ifølge forslaget.

IKT- og digitalisering organiseres som en forpliktende samarbeidsorganisasjon, organisert som et interkommunalt selskap.

Forslaget skal behandles i oktober.

– Men det er vel videregående skoler, fylkesveier og kollektivtrafikk som er fylkenes viktigste oppgaver, så dette er tross alt mindre viktige områder?

– Nei, det er ikke det. Det er områder hvor man trenger et sterkt fagmiljø. Det var hele begrunnelsen for å opprette større fylkeskommuner – å kunne ivareta de områdene hvor det er små og sårbare fagmiljøer.

Men Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Heidi Greni mener det er svært fornuftig med samarbeid på tvers av de nye fylkesgrensene.

– Men viser ikke dette at det er unødvendig å oppløse Viken?

– Nei, på ingen måte. Interkommunalt samarbeid er fornuftig, særlig på de områdene når det gjelder utviklingsarbeid på smale fagområder.

– Men at du har de geografiske enhetene der både politikere og administrasjon evner å ha lokalkunnskapen som er helt nødvendig for å levere gode tjenester for innbyggerne, er bunnplanken i alle fylkeskommuner.

– Ikke nok penger

Stortinget har vedtatt at en rekke fylker og kommuner som er slått sammen, skal splittes. Saken er svært sentral for Senterpartiet.

Viken blir til Akershus, Buskerud og Østfold.

Troms og Finnmark blir to fylker igjen.

Vestfold og Telemark blir to fylker igjen.

I tillegg går gamle Haram kommune ut av nye Ålesund og det blir to kommuner.

Om Søgne og Songdalen går ut av Kristiansand er inntil videre uavklart. Kommunestyret i Kinn bestemte seg nylig for å ikke søke oppløsing.

Men det koster penger å splitte opp, og regjeringens forslag til statsbudsjett fører nå til nye spørsmål.

I budsjettet er det satt av 200 millioner kroner til alle de tre fylkesoppløsningene.

– Jeg ser jo at det ikke er nok, sier Røse, og forklarer:

– Hvis vi tar utgangspunkt i det fylkene selv har sagt at det vil koste, er totalregningen på cirka 650 millioner kroner. Hvis du deler det på to, altså 2023 og 2024, mangler det likevel 100 millioner bare neste år.

For Viken mener fylket alene trenger 385 millioner kroner til oppløsningen, og fylkesrådet ber regjeringen stille med 377 av millionene.

REVURDERE: Gruppeleder i Viken Høyre, Anette Solli. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg håper nå fylkesrådet begynner å revurdere hele prosessen, ettersom de åpenbart ikke får oppfylt sin egen forutsetning, sier gruppeleder i Viken Høyre, Anette Solli.

Med gaffel?

Greni forsvarer prosessen regjeringen har lagt opp til. Absolutt nødvendige utgifter vil bli kompensert ut fra en nøktern tilnærming, er hennes budskap.

– Så vil vi vite når vite når vi kommer ut i 2023 om det eventuelt blir nødvendig med bevilgninger i kommende budsjett for 2024.

– Men er det noen grunn til å tro at de anslagene som det refereres til, er altfor høye?

– Det er vanskelig for meg å si. Men da jeg så oversikten for Viken, slo det meg at det kanskje her var skrevet regning med gaffel, sier Greni.

– Ikke at jeg har noe faglig grunnlag for å si det, men det er jo veldig nærliggende å tro at oppløsningskostnaden blir en ganske liten del av sammenslåingskostnaden.

Sp-toppen har problemer med å forstå kostnadene Viken beskriver.

– Jeg har ikke kompetanse til å gå inn i de regnestykkene. Men umiddelbart er det jo veldig merkelig hvis det skal koste nesten det samme å løse opp som å slå sammen.

– Har dere overdrevet kostnaden, Røse?

– Vi i Viken har kommet med et nøkternt budsjett, ifølge fylkesrådet, som jo består av Sp og Ap.

Hun minner om at regjeringen har vært veldig tydelig på at man vil fullfinansiere oppløsningen.