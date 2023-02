– At vanlige personer skal arbeide tusenvis av timer gratis for å rette opp statlige justisfeil er fullstendig urimelig, skriver advokat Arvid Sjødin i et brev til Borgarting lagmannsrett.

Sjødin, som var Viggo Kristiansens forsvarer, er én av flere viktige støttespillere som har sendt inn timelister og krevd betaling av retten for jobben som er lagt ned med å renvaske Kristiansen.

Disse har sendt inn krav – dette krever de: Ekspandér faktaboks Mikkel Tronsrud , medlem av støttegruppa til Viggo Kristiansen, krever «etter rettens skjønn, minst en krone» for minst 3600 arbeidstimer

, sivilingeniør og medlem av støttegruppa til Viggo Kristiansen, krever «etter rettens skjønn. Pluss refusjon av utlegg til fly og hotellopphold, totalt 7042 kroner» for minst 3600 arbeidstimer

, medlem av støttegruppa til Viggo Kristiansen, krever betalt «etter rettens skjønn» for 3923 arbeidstimer

, medhjelper, krever betaling «etter rettens skjønn» for 3647 arbeidstimer

, medhjelper, krever betaling «etter rettens skjønn» for 3647 arbeidstimer Svein Kristiansen, Viggo Kristiansens far, krever dekket 1.144.432,27 kroner som han har hatt i utlegg i saken. Dette innebefatter også betaling til advokatene Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt.

, forsvarer til Viggo Kristiansen, krever 1.858.453,75 kroner.

Sigurd Klomsæt, tdligere forsvarer til Viggo Kristiansen, krever et ikke oppgitt beløp for totalt 5500 arbeidstimer, i tillegg 684.000 kroner med forsinkelsesrenter til dekning av sakskostnader for Oslo tingrett i 2011. Kilde: Borgarting lagmannsrett

Jobben de frivillige la ned i saken ble anerkjent av riksadvokat Jørn Sigurd Maurud da han la ned påstand om at 43-åringen skulle frikjennes for barnedrapene i Baneheia.

I desember 2022 ble Kristiansen frikjent etter mer enn 20 år i fengsel. Sjødin krever i overkant av 1,8 millioner kroner for arbeidet som ble lagt ned mellom 2010 og 2015.

Men både Sjødin og seks andre som har sendt inn krav, har fått avslag av retten. De vil kun dekke utgifter den enkelte støttespilleren har hatt, samt tapt arbeidsfortjeneste.

Ber om dokumentasjon

Terje Helland er en av støttespillerne til Kristiansen. Han kan glemme de 3923 arbeidstimene han mener å ha brukt, mener retten. I stedet har de bedt ham om å dokumentere tapt arbeidsfortjeneste – det eneste de vil dekke.

Terje Helland anser arbeidet med Viggo Kristiansens sak som nærmest en heltidsjobb. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Jeg mener rettens tolkning er feil og fullstendig urimelig. Mine omkostninger med mangeårig arbeid i denne saken er selvsagt langt høyere enn de konsekvenser det har hatt for min «normale» inntekt og inntektsutvikling, skriver han i et brev NRK har fått tilgang til.

Helland beskriver arbeidet som nærmest en heltidsjobb. Til NRK sier han at hjelperne til Viggo Kristiansen har vært «avgjørende for å avsløre justismordet».

– Det er prinsipielt uriktig at staten skal slippe unna uten at det får konsekvenser. Det er heller ikke rimelig at årevis og tusenvis av timers arbeid ikke får noen form for kompensasjon til de som har gjort denne innsatsen, sier Helland.

Hjelperne har fått frist ut måneden for å levere dokumentasjon for tapt arbeidsfortjeneste. Så vil lagmannsretten vurdere både kravene og lovforståelsen, ifølge et brev fra lagmannsretten til Helland.

Mener retten tolker loven feil

Advokat Sjødin mener også at Borgarting lagmannsrett tolker loven feil. Domstolen må sjekke om det er særlige grunner til å kompensere private bidragsytere som har bidratt til å frifinne mennesker som er feilaktig dømt, mener han.

– Borgarting gjør ikke det som det står i forarbeidene at de skal gjøre, nemlig å sjekke om det foreligger særlige grunner. Hvis det foreligger «særlige grunner» så skal de betale ut. Loven ble laget da gjenopptagelseskommisjonen ble etablert. Da trodde de at private ikke kom til å arbeide med gjenopptakelse. Men slik ble det ikke, sier han til NRK.

Advokaten sier granskingen av Gjenopptakelseskommisjonen som nå pågår er et bevis på at den ikke fungerer. Baneheia-saken viser at private har vært nødt til å gjøre jobben deres, mener Sjødin.

– Kommisjonen fungerer ikke, og det er en særlig grunn etter vår oppfatning, sier han til NRK.

Mener fri rettshjelp bør granskes

Regjeringen satt tidligere i år ned et utvalg som skal granske hele Baneheia-saken. Juristforbundet reagerer på at fri rettshjelp til gjenopptakelsessaker ikke er i mandatet når rettsskandalen skal granskes.

– Vi forventer at justisministeren ser på reglene for fri rettshjelp og tar dette med i mandatet, sier Juristforbundets president, Sverre Bromander, til NRK.

Leder Sverre Bromander i Juristforbundet. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Både Sjødin og Helland stiller seg bak kravet til Juristforbundet.

– Jeg er enig. Det er riv ruskende galt, det de holder på med. Høyesterett sa allerede i 1996 at det trengtes en lovendring, sier Sjødin.

I Baneheia-saken har arbeidet som har blitt lagt ned av advokater og frivillige vært uvurderlig, mener Bromander.

Han mener det er urimelig at slik arbeid må gjøres på «dugnad», og sier at både advokater og frivillige har strukket seg langt.

– Baneheia er et eksempel på en sak der engasjerte advokater går lenger enn det man forvente. Det er advokater og frivillige som har brukt fritiden sin på dette.

– Det er et samfunnsansvar å ta tak i dette, og vi kan ikke skjønne hvordan utvalget hopper bukk over det. Det er en av de viktigste bitene, sier han.

Justisdepartementet har ikke hatt anledning til å kommentere saken fredag på grunn av vinterferien, opplyser de til NRK.