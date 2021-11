Videoer på TikTok hevder konsert var satanistisk ritual

For fire uker siden omkom ti personer av trengsel på Astroworld, som er navnet på konserten til rapperen Travis Scott.

Klikker du deg inn på appen TikTok, finner du flere snutter som hevder at dødsfallet var planlagt av artisten selv, som en del av et satanistisk ritual.

Teorien begrunnes blant annet med at scenen har flammer og en demonaktig skapning, samt det som flere mener skal illustrere et opp-ned-vendt kors.

Disse videoene har nådd millioner av unge.

Det er to faktorer som gjør at slikt innhold spres, iflølge medieviter Magnus Hoem Iversen, som har en doktorgrad i politisk retorikk: spenning og lavterskelen for å dele innhold i sosiale medier.

– Man tenker ikke at man ikke burde spre det fordi det kan være usant. Det er en lengre tankeprosess. Den korte tankeprosessen er at vi tenker «dette er helt sprøtt, det skal jeg vise til flere», sier Iversen.

– Grunnen til at det er et godt sted å spre teorier er jo at det er mye folk der. Det har blitt et ganske stort sosialt medium der informasjon kan spre seg ganske raskt.

GODT STED Å SPRE TEORIER: Medieviter Magnus Hoem Iversen sier TikTok er et godt sted å spre konspirasjonsteorier, fordi informasjon spres raskt. Foto: Sigrid Haaland

Innførte tiltak mot konspirasjonsteorier i fjor

Det var nettopp slike videoer TikTok forsøkte å stoppe med tiltak for bare ett år siden.

Den gangen var det konspirasjonsteorier om QAnon. QAnon er en bevegelse som anser Donald Trump som sin frelser og mener flere politikere på den amerikanske venstresiden er medlemmer av en pedofil ring.

STORMET KONGRESSEN: Det var denne mannen, kjent som «QAnon-sjamanen», som var en av dem som stormet kongressen i januar. Foto: Cheney Orr / Reuters

Under 14 forskjellige QAnon-relatere emneknagger, var konspirasjonsteoriene sett til sammen nesten 500 millioner ganger, ifølge Aftenposten.

– Hvordan spres fortsatt konspirasjonsteorier på TikTok, til tross for at det har blitt gjort tiltak?

– Små endringer gjør slik at du kommer forbi filtre eller søkeord som selskapene bruker for å finne informasjon og ta den bort. Så det er rett og slett litt for lett å komme rundt det, sier Iversen.

Brukerne har nemlig utviklet et eget språk for å lure seg unna TikToks retningslinjer. For eksempel skriver flere «å gjøre noen utlevende» istedenfor «å drepe».

– Plutselig kan de si at det er en dansegruppe. Så kan dansing være et kodeord for å ikke vaksinere seg. Det er vanskelig å finne det da.

Underholdende folkeopplysning

– Først hadde vi en annen podkast om fotball som ingen hørte på, så synes vi det var så gøy at vi ville lage mer podkast. Ingen i Norge hadde tatt temaet konspirasjonsteorier, så da fant vi ut at vi skulle være de første som tar det.

Slik forklarer en av to programledere, Fredrik Sjaastad Næss, Konspirasjonspoddens fødsel.

MERKET ET SKIFTE: Programleder i Konspirasjonspodden, Fredrik Sjaastad Næss, merket at konspirasjonsteoriene fikk alvorlige konsekvenser. Foto: Javier Auris

Både Næss og medprogramleder Bjørn-Henning Ødegaard har humorbakgrunn. Podkasten skulle by på underholdning, og det Næss kaller «eventyr for voksne».

– I starten lagde vi podkasten for rett og slett underholdning og tenkte «haha dette er morsomt og gøy». «Det er en gøy tanke at noen tror jorda er flat».

Men etter hvert innså Næss at de måtte inn med litt alvor mellom all underholdningen, og legge mer vekt på å motbevise konspirasjonsteoriene enn tidligere. Konspirasjonspodden ble underholdende folkeopplysning.

– Men så har man sett en dreining de to siste årene som bevis på hvor farlig det kan bli, som ender med at noen folk stormet kongressen i USA. Det er et bevis på hvor langt det kan gå, og hvor farlig konspirasjonsteorier kan bli, forklarer programlederen.

Ikke bare en amerikansk greie

– Folk som tror på konspirasjonsteorier er ikke spesielt mer gale enn det andre mennesker er, sier Asbjørn Dyrendal.

Han er religionshistoriker og professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU. Han mener du ikke nødvendigvis må være gal, eller amerikaner, for å tro på konspirasjonsteorier.

– Konspirasjonstenkning, tilbøyeligheten til å tro på konspirasjonsteorier bygger på helt universelle, menneskelige tilbøyeligheter og kapasiteter, som noen har litt mer av og noen har mindre av, sier Dyrendal.

Asbjørn Dyrendal er religionshistoriker, og arbeider primært med konspirasjonskultur og-teorier. Foto: Mari Aftret Mørtvedt

– Det viktigere er egentlig at vi er mer tilbøyelige til å tro på konspirasjonsteorier som passer vår gruppe og vår personlighet og vår situasjon.

– Eldre mennesker tror på konspirasjonsteorier som passer med eldre menneskers interesser, og yngre mennesker tror på konspirasjonsteorier som passer sine interesser.

Dyrendal mener likevel at det finnes myndigheter som misbruker makt, og at man skal være oppmerksom på det.

– Problemet med konspirasjonsteoriene er jo at de hopper direkte til konklusjonen.

– Uten den langsomme, tunge veien med kritisk gransking, så finner man faktisk ikke ut av om det er en virkelig sammensvergelse eller ikke. Men verden er full av sammensvergelser og dermed full av konspirasjonsteorier, og vi finner dem i alle samfunn, sier Dyrendal.

Skiller ikke dansevideoer fra konspirasjoner

Du trenger ikke oppsøke konspirasjonsteoriene på TikTok selv, for å få dem i feeden din.

– Det handler litt om at det får en vanvittig fart gjennom algoritmene. Hvis noe er oppsiktsvekkende og spektakulært nok, så vil folk se det. Da vil algoritmen premiere det og løfte det inn i andre sine strømmer også.

Så selv om du er mer interessert i matlagingsvideoer og snutter med søte valper, kan konspirasjonsteorier fortsatt finne frem til din TikTok.

– Algoritmen forstår ikke at dette er en konspirasjonsteori. Den ser jo bare at dette er noe som engasjerer veldig, kanskje vi skal vise det til ganske mange og se om de også er med på det.

