Video avslører: Shell har visst om klimaendringene siden 1986

Shell visste om global oppvarming allerede i 1986, da en intern forskningsrapport i selskapet advarte om konsekvensene av å fortsette oljevirksomheten.

Så i 1991 laget Shell en informasjonsfilm om de raskeste klimaendringene siden istiden, som ble vist i skoleklasser og på universiteter. Det nederlandske nettstedet The Correspondent har fått tak i den, og også The Guardian har publisert filmen.

Kritikere mener filmen viser at Shell allerede for et kvart århundre siden forstod at klimautviklingen ville få fatale konsekvenser for kloden.

Beskrev klimakrisen i 1991

Filmen forteller om havstigning og forurensning av grunnvann, mens det vises bilder av folk rammet av naturkatastrofer og sult.

«I en overbefolket verden utsatt for så raske klimaendringer, hvem skal ta vare på klimaflyktningene?» spør fortellerstemmen i filmen.

Og slik konkluderer den: «Er det for mye å håpe at denne forskningen kan stimulere en ny era av teknisk og økonomisk samarbeid? Vi er mange på kloden og uendelig forskjellige. Men klimaendringene angår oss alle.»

– Shell kjempet likevel mot klimatiltak

Likevel fortsatte selskapet etterpå med å investere i tjæresand, og drev lobbyvirksomhet mot klimatiltak. I 2015 beskyldte Storbritannias tidligere klimautsending, John Ashton, Shell for å oppføre seg som en «psykopat» som kynisk blokkerte tiltak mot global oppvarming.

DEMONSTRERTE: Da Shell ville starte med utvinning av skifergass i Sør-Afrika i 2013, ble det demonstrasjoner. Foto: Rogan Ward / Reuters

En rapport fra Carbon Tracker i 2015 konkluderer med at Shell planlegger å investere i olje- og gassreserver som må bli liggende dersom vi skal nå to-gradersmålet.

- Shell og oljelobbyen har systematisk jobbet mot god klimapolitikk, både i EU og i USA. De har stått bak noen av de mest klimafiendtlige prosjektene verden har sett, som tjæresand i Canada og skifergass i USA, sier Jonas Helseth, direktør for Bellona Europa.

Shell: – Vi tar klimaendringene på alvor

I en epost til NRK skriver internasjonal pressetalsperson i Shell, Sally Donaldson:

«Vi erkjenner klimautfordringene og rollen som energi spiller i å gi folk et anstendig liv. Shell fortsetter å kjempe for en politikk som effektivt minsker karboutslippene og styrker forbrukerens valgmuligheter, så som avgift på CO 2 .

Når Shell beregner prosjektkostnader regner vi med 40 dollar i karbonavgift per tonn CO 2 , og vi har dessuten blitt verdensledende innen naturgass og etanol laget av sukker.»

GASS: Administrerende direktør i Shell, Ben van Beurden, mener naturgass kan bidra til å løse klimakrisen. Foto: Justin Tallis / AFP

Shells administrerende direktør, Ben van Beurden uttalte i februar i år at Shell ønsker å ta ledelsen i det energiskiftet som kommer.

– Kall en spade en spade, kall gassen fossil, og understrek at lederskap innen fossil gass ikke er et klimatiltak men et bedriftsøkonomisk tiltak for å tjene penger, er responsen fra Bellona.

– Den dagen Shell bruker like mye penger på klimaløsningene de jobber med som de gjør på å promotere gass, da kan vi tilgi dem for at de la den filmen i skuffen, sier Helseth.