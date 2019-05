Vi flyr fire ganger mer enn svenskene

I Debatten tirsdag kveld sa leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum og forfatter Gunnar Garfors nei til «flyskam».

Mens Arild Hermstad fra MDG og Anja Bakken Riise fra Fremtiden i våre hender ja til «flyskam».

Begrepet «flyskam» er direkte importert fra Sverige der ordet ble et nytt begrep i fjor. Svenskene flyr mindre nå mens vi i Norge flyr fire ganger mer enn svenskene. En påstand som faktisk.no fant helt sant i oktober i fjor.

– Det viktigste er at vi er i ferd med å ødelegge klimaet på jordkloden. Hvis vi ikke endrer på det, kommer vil til å gjennomføre det største generasjonssviket noensinne, sa Arild Hermstad fra MDG.

Hermstad mener at flyskam-debatten i Sverige er en medvirkende årsak til at svenske flyr mindre nå. Noe han håper også vil skje i Norge.

– Trenger fly som ikke slipper ut CO₂

– Skam har aldri løst noen samfunnsproblemer, sa leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Han tror skam er klimaets verste fiende dersom det skal brukes som moralisme i klimadebatten. Vedum ramset opp hva ordet skam betyr og mente at folk som flyr hverken er umoralske, udugelige eller nedverdigende.

–Det er helt vanlige folk som er avhengige av å fly. Vi bor i hele Norge og har levende kyst. Verden går fremover og bedre flytilbud, sa Vedum.

Vedum pekte på at vi trenger å få fly som ikke slipper ut CO₂, som er hovedproblemet med å fly.

– Det at vi flyr er et gode og ikke et problem. Det må være et mål at flere får den muligheten og ikke færre, sa Vedum.

– Bukkene bruse mentalitet

Blant annet så satser verdens nest største flyprodusent Airbus på å produsere 30 elektriske fly mellom 2020 og 2030 som skal romme 19 til 30 personer.

Riise mente at den store utfordringen er de lange forurensende internasjonale flyturene. Hun var enig med Vedum i at en må se på flyturene som en gode, som luksus.

– Det er ikke noe vi skal gjøre i tide eller utide. Om alle i verden hadde flydd slik vi gjør i Norge er vi ikke nærheten av nå klimamålet.

Hun var litt enig med Garfors i at man også må se på utslippene fra andre forurensende sektorer men det er en form for bukkene bruse mentalitet.

– Ikke ta meg, ta den som kommer etter, sa Anja Bakken Riise, leder av Fremtiden i våre hender.

Garfors var ikke enig i at det er bukkene bruse-mentalitet. Han pekte på at han aldri lagt skjul på at han reiser mye. Han skriver bøker om det som han håper kan inspirere andre til å se annerledes.

– Vi må ikke miste den tanken at vi forurenser også på andre måter. Vi kan ikke bare fokusere på fly. Om vi ikke ser på helheten så kommer vi aldri noen vei, sa forfatter Garfoss i Debatten Tirsdag.

Utdrag fra Debatten om flyskam – Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender og Gunnar Garfors, globetrotter og forfatter. Du trenger javascript for å se video. Utdrag fra Debatten om flyskam – Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender og Gunnar Garfors, globetrotter og forfatter.

Les også: Vil at fleire skal få klima og miljøfag på timeplanen