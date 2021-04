Vi bestilte påskeferie til land med høyt smittetrykk

Det var 8663 personer som reiste ut av landet palmehelgen, ifølge tall fra Avinor. De kunne i påsken melde at nesten 2000 dro til Polen, drøyt 1000 til Tyskland og rundt 1000 til Nederland. Kun 500 reiste til Spania.

Men for mange av disse var ikke dette endelig reisemål.

Finn.nos oversikt over hvor folk bestilte ferie i påsken viser faktiske reisemål, inkludert flybytter, mellomlandinger og endestasjoner. Den viser at de fleste som bestilte billetter fra Norge til Tyskland og Nederland, også hadde planer om å bytte fly og reise videre.

Enkelte land har aldri vært på topplisten vår og det overrasker, sier Terje Berge i finn.no

– Flere av landene som det ble bestilt billetter til har aldri vært på hverken topp 20-listen eller topp 30-listen, sier kommersiell direktør i Finn.no, Terje Berge.

Finn.no har ikke oversikt over hvor mange som bestilte billetter til utlandet som faktisk gjennomførte reisen.

Toppdestinasjoner for påskebestillinger på Finn Ekspandér faktaboks Etiopia Irak Kosovo Pakistan Tyrkia Thailand

Flere reisende i år

Passasjertallet er 96 prosent lavere enn påsken i 2019. Men likevel var det flere i år enn i fjor som tok turen utenlands.

Finn.no ønsker ikke å oppgi totaltallet for solgte billetter av konkurransehensyn, men sammenliknet med i fjor er det en betydelig økning.

I 2020 var salget av påskebilletter utenlands beskjedne 10 prosent. I år er andelen 66 prosent. Ifølge Avinors reisetall var det i år en økning på 247 prosent på utenlandsreiser i påsken.

Og mange av disse har ifølge Finn.nos oversikt hatt billetter med endestasjon utenfor Europa og i land med høyt smittetrykk.

Tyrkia er ett av landene der nordmenn bestilte billetter til i år. Landet ligger på en sjuende plass på listen til Worldometers over land med høyt smittetrykk.

Unntatt Thailand har alle land vi bestilte flest billetter til langt høyere smittetrykk enn Norge.

– De fleste av billettene som ble bestilt i forbindelse med årets påske var ikke-refunderbare billetter. Så sannsynligvis så har de alle fleste reist, mener Terje Berge.

Større mobilbruk

At flere av oss oppholdt oss i utlandet i påsken vises også på mobiltrafikken.

Telia ser at mobiltrafikken på norske mobiler i utlandet var høyere i påskeuken.

– Vi ser av vår statistikk at mobilbruken i utlandet var høyere i påskeuken enn i ukene både før og etter påske, sier kommunikasjonsdirektør i Telia, Henning Lunde.

NRK har fått se Telias oversikt og den viser at alle land hadde større mobiltrafikk fra norske mobiler i påsken, unntaket er USA der trafikken gikk ned.

Størst var mobilbruken i Polen og Sverige, men også Russland og Finland hadde stor prosentvis økning.

Frykter importsmitte

Før påske ble både smittevernet og reiserådene skjerpet. Trafikktallene fra Avinor viser at færre enn ventet valgte å dra utenlands.

Myndighetene i Norge frykter importsmitte og innførte strenge regler ved innreise, samt reiseråd der det blant annet oppfordres til ikke å reise utenlands dersom ikke reisen er nødvendig.

Espen Rostrup Nakstad sier importsmitten fra utlandet er høy i Norge.

– Av alle som kommer til Norge og testes nå, så er det om lag 0,7 prosent som tester positivt for korona og er smitteførende, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Det er et høyt tall på linje med de bydelene i Oslo som har mest smitte og noen av kommunene rundt Oslo. Så det er veldig viktig å fange opp dette, understreker Nakstad.

Kjøp trygt til sommerferien

– Kjøp reiser der du er garantert å få penge tilbake råder Astrid Bergmål i Virke

– Du bør kjøpe de trygge feriereisene der du har gode avbestillingsmuligheter og reiser der du har et sterkt forbrukervern, sier Astrid Bergmål, leder i Virke reiseliv. Hun peker da på enten charterreiser eller pakketurer.

Mange planlegger nå for sommerferien og Virke reiseliv ser at folk først ser på utenlandsreiser for sensommeren. Dersom reiserestriksjonen oppheves viser Virkes undersøkelse at halvparten av de spurte vil reise utenlands.

Europeiske Reiseforsikring opplever nå en solid økning i antallet henvendelser fra kunder som planlegger å reise utenlands i årets sommerferie.

Kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring, Andreas Bibow Handeland, forteller at nordmenn i god tro nå kjøper utenlandsturer til sommerferien, uten å kjenne til den økonomiske risikoen det innebærer.

– Mange regner med å være ferdig vaksinerte ved feriestart, og tror derfor det er uproblematisk å kjøpe utenlandsreiser nå. Det kan føre til en økonomisk baksmell vi ikke unner kundene våre, sier Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Europeiske Reiseforsikring.

Det er ikke vaksinen som avgjør hvorvidt vi bør reise, men UDs reiseråd. Reiseforsikringen gjelder for eksempel kun i land der UD råder oss til å reise, ikke i røde land på kartet.