VGs nyhetsredaktør gransker opplysninger fra egen sjef etter Giske-saken

Det har stormet rundt VG etter at avisen publiserte en sak om Trond Giskes dansevideo.

Samme kveld som VG publiserte sin sak, sa kvinnen som danset med Giske i videoen til NRK at videoen ser verre ut enn det var. Denne uken ble hun intervjuet av TV 2 og kom med kraftig kritikk av VGs metoder i saken.

VG har beklaget saken. Sjefredaktør Steiro har sagt at han selv var på jobb den kvelden saken ble skrevet, og at han godkjente den.

– Siden Gard Steiro har spilt en rolle i selve saken, er han ikke direkte involvert i utarbeidelsen av rapporten, sier VGs digitalredaktør Ola Stenberg til NRK.

Gransker Steiros opplysninger

Det er nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken som leder avisens interngransking av hva som gikk galt i saken. Hun undersøker altså ikke bare hva journalist Lars Joakim Skarvøy, som intervjuet kvinnen, har gjort, men også opplysningene hennes egen sjef Steiro har gitt om saken.

Steiro har tidligere sagt til DN «at hele ledelsen er involvert i arbeidet som nå pågår». Men Stenberg avkrefter altså at Steiro er involvert i selve utarbeidelsen.

– Steiros rolle i arbeidet har kun vært å forklare hva som har skjedd, sier han.

Resultatet av avisens egne undersøkelser er ventet over helgen.

Aftenposten: – Må få konsekvenser

Torsdag ble det klart at saken får konsekvenser for journalist Skarvøy. Da meldte DN at han ikke lenger jobber med egne saker.

– Lars Joakim Skarvøy er nå på jobb for å være tilgjengelig for ledelsen i forbindelse med gjennomgang av saken, skrev Håndlykken i en e-post til avisen.

Nå mener Aftenpostens redaktør at saken bør få konsekvenser også for Steiro.

«Forutsatt at det som nå er kjent, er dekkende, har Verdens Gang sviktet i den såkalte dansevideo-saken: Reporter Lars Joakim Skarvøy brukte et sitat kvinnen som danset med Trond Giske ikke vedstår seg til å legitimere et oppslag. Dette er alvorlig nok. Langt alvorligere er avisens håndtering av saken i den måneden som har gått etter publiseringen av den første saken», skriver avisen i en lederartikkel lørdag kveld.

«(Granskingen) kan bringe frem fakta som ikke er kjent, men slik bildet er før rapporten foreligger, bør saken få konsekvenser også for sjefredaktør Steiro», står det videre.

Både Aftenposten og VG eies av mediekonsernet Schibsted. Avisenes styreleder Torry Pedersen ønsker ikke å kommentere Aftenpostens lederartikkel.

– Våre redaktører har full redaksjonell frihet, og jeg har derfor prinsipielt aldri noen oppfatning om våre avisers meninger. Når det gjelder saken VG har begått feil i, er det slik at det nå arbeides med å ferdigstille en rapport om hele saksforløpet som vil bli offentliggjort, skriver han i en SMS til NRK.

Før helgen sa han til Medier 24 at han ikke har mistet tilliten til VGs sjefredaktør.