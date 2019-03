VGs klubbleder: – Jeg ser at det er et paradoks

Den politiske journalisten Lars Joakim Skarvøy permitteres i seks måneder etter at arbeidsgiveren hans, VG, har gjennomgått avisens dekning av Giske-saken.

I rapporten som nå har blitt offentliggjort, erkjenner VG at det har vært for svak ledelse og kvalitetskontroll og de beklager at saken ble publisert den 21. februar i år.

Saken får ingen konsekvenser for sjefredaktør Gard Steiro, opplyste styreleder i VG, Torry Pedersen under pressekonferansen tirsdag kveld.

– Paradoks

Klubbleder Tor-Erling Thømt Ruud sier til NRK at kollegaene i VG-huset har bidratt til ferdigstille rapporten som ble lagt frem under pressekonferansen onsdag kveld.

– Den konkluderer med at Lars Joakim ikke har fabrikkert noen sitater, og det er det viktigste, sier klubblederen til NRK.

Jeg ser at det er et paradoks, sier klubbleder Tor-Erling Thømt Ruud, klubbleder i VG. Foto: NRK

– Likevel så må han ta permisjon og ikke sjefredaktøren, er ikke det litt paradoksalt?



– Ja, det er ledelsens avgjørelse. Jeg skjønner det spørsmålet. Jeg ser at det er et paradoks. Vi fikk denne rapporten nå, det er ingen som har lest igjennom den ennå. Nå skal jeg forhøre meg så godt jeg kan om hva folk tenker, så får vi se, sier han til NRK.

– Møter seg selv i døra

Dagens Næringsliv-kommentator, Kjetil Alstadheim, mener at VGs Gard Steiro har gjort en feil i saken, men at sjefredaktør er en god leder, både kommersielt og journalistisk.

– Det tror jeg har veid tyngst for styret i VG når de har valgt å gjøre det på den måten, sier han til NRK.

Dagens Næringsliv-kommentator, Kjetil Alstadheim, mener at VG «nå møter seg selv i døra» ved å la Steiro fortsette. Foto: Morten Holm / NTB scanpix

Kommentatoren mener at VG «nå møter seg selv i døra» ved å la Steiro fortsette.

– Det styreleder Torry Pedersen sier er at også en toppsjef må kunne gjør feil, mens det Hanne Skartveit, politisk redaktør, tidligere har skrevet er at vanlige ansatte skal ha rom for å feile, men topplederne har ikke det privilegiet. Og nå er det hennes egen sjef som kan bli sittende mens reporteren i saken blir sendt ut på seks måneders permisjon og har en uviss fremtid i VG, sier han.

– Harmonerer dette?

– Nei det gjør det ikke, så jeg tror nok det blir en stund til VG kommer til å kreve noens avgang igjen, sier han til NRK.

Styreleder og sjefredaktøren om håndteringen av Giske-videoen Du trenger javascript for å se video.

– Glad Steiro fortsetter

På spørsmål om håndteringen er god redaktørskikk, svarer Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen, at dette er et forhold mellom Gard Steiro og styret.

– Styret har gitt uttrykk for at de har full tillit til Steiro, og jeg har ikke noen annen kommentar til det. Personlig vil jeg si at jeg veldig glad for at han fortsetter som redaktør i VG både for VG og for norsk journalistikk. For under hans ledelse og drivkraft så har VG levert noe av den beste journalistikken som vi har sett i Norge noen gang, sier Arne Jensen, generalsekretær i Redaktørforeningen til NRK.

– Viktig arbeid

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, sier at det ikke har vært mange lignende saker i norsk pressehistorie.

Hun mener det er viktig for omdømmet til norsk presse at avisen har lagt ned arbeid for å avdekke hva det er som har skjedd i saken.

– Rapporten vil bli lest av mange og diskutert, det tror jeg er bra, sier Floberghagen til NRK.

Mener kvinnen har endret versjon

Det har stormet rundt VGs dekning av en video som viser Trond Giske og en 27 år gammel kvinne som danser på Bar Vulkan i Oslo tidligere i vinter.

Kort tid etter at saken ble publisert av VG, uttalte kvinnen til NRK at «det ser verre ut enn det var».

Til TV 2 har 27-åringen nektet for at hun noen gang sa at «det ble litt mye» i den konteksten sitatet hennes ble gjengitt i.

Til NRK står Skarvøy fast ved de opprinnelige sitatene i saken stemmer.

– Jeg kan ikke svare på hvorfor hun forteller en annen versjon av hva hun fortalte meg nå, enn det hun fortalte meg under de samtalene vi hadde sammen, sier Skarvøy til NRK.

Mens VG i rapporten skriver at de ikke har holdepunkter for at Skarvøy bevisst har feilsitert, sier altså journalisten selv at det er kvinnen som har endret versjon.

På spørsmål om hvordan sjefredaktør Gard Steiro ser på dette, svarer han:

– Det får stå for hans regning.