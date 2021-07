VG: Varsler utsettelse av gjenåpning i Norge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Selv om smittetallene har vært lave, varsler Høie ber folk være innstilt på at tiltak kan bli innført på kort varsel.

Deltavarianten, som først ble oppdaget i India, kan nå stoppe den planlagte gjenåpningen av Norge.

– Det er en uke igjen til det har gått tre uker fra trinn tre, men med den usikkerheten knyttet til deltavarianten, vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg frem, sier helseminister Bent Høie til VG.

Får støtte fra helsedirektør

Trinn fire innebærer at en god del koronarestriksjoner lettes. Det vil fortsatt eksistere generelle smitteverntiltak og være aktuelt med innreiserestriksjoner.

– Det er riktig å vurdere om tidspunktet for å innføre trinn fire kan utsettes noe. Ikke nødvendigvis lenge, men noe, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Innføringen av trinn fire vurderes etter smittesituasjonen, vaksineringen og belastningen på helsetjenesten.

– Når deltavarianten blir dominerende, vet vi ennå ikke nok om hvordan det vil slå ut i Norge. Vaksineringen kommer med positive og negative nyheter, og det er fortsatt usikkerhet fremover som vi må ta høyde for, sier Høie.

Trinn tre ble innført søndag 20. juni. Det innebar blant annet opphevelse av den nasjonale skjenkestoppen, og at breddeidretten ble åpnet opp for voksne over 20 år.