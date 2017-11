VG: Utenlandske aktører prøvde å hacke NUPI

De to organene opplyser til avisen at de har bistått Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) med å stanse det alvorlige datainnbruddet som kunne gitt aktørene mulighet til å plante desinformasjon eller manipulere rapporter fra forskerne.

Sikkerhetsmyndighetene skal ifølge VG allerede i vår ha oppdaget at en utenlandsk aktør viste interesse for instituttets datasystemer, men angrepet ble ikke gjennomført før i oktober.

– Tenketanker interessante mål

Leder for cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Hans Christian Pretorius, ønsker ikke gå i detaljer om angrepet, men bekrefter at det er stor interesse blant utenlandske aktører for datasystemene til norske organisasjoner og etater.

– Vi kan ikke være sikre på hva de som står bak angrepet var ute etter, men vi ser fra andre land at tenketanker og forskningsmiljøer er interessante mål for etterretning, sier NUPIs kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien.

Etter det VG forstår ville angriperne, dersom de hadde lyktes med å få tilgang til NUPIs publiseringssystemer, hatt mulighet til å redigere innhold i publiserte rapporter og nyhetsartikler. Det kunne også ha vært mulig å plante informasjon gjennom instituttets nyhetsbrev.

Påvirkningskampanjer

TV 2 meldte i høst at Politiets sikkerhetstjeneste opplever en russisk etteretningsoffensiv, der det gjøres forsøk på å plante muldvarper i norske virksomheter. Noe av målet skal ha vært å få nordmenn til å spionere på egne arbeidsgivere.

I sin åpne trusselvurdering for 2017 skriver PST at de forventer at utenlandske aktører vil forsøke å gjennomføre påvirkningskampanjer og spre desinformasjon.

I januar i år omtalte NRK hvordan Russland, ved hjelp av et falskt brev, falske nyheter og en russsisk etteretningsoffiser i Oslo, skal ha forsøkt å påvirke Nobilkomiteen, for å unnå at fredsprisen havnet i Ukraina.

PST bekreftet da at det trolig var snakk om en påvirkningsoperasjon fra russisk hold.