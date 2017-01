VG: Tyrkiske NATO-offiserer søkt om asyl i Norge

Offiserene har tjenestegjort i Norge inntil i fjor høst, skriver VG.

Etter at de nektet å adlyde ordre om å returnere til Tyrkia har de nå søkt UDI og Politiets utlendingsenhet om beskyttelse i Norge.

De avisen har snakket med, avviser blankt at de har noe som helst med kuppforsøket eller kuppmakerne å gjøre.

– Det er umulig å returnere nå. Jeg er avskjediget fra min tjeneste i Norge, og passet mitt er kansellert. Om jeg drar tilbake, blir jeg umiddelbart pågrepet, og jeg risikerer tortur og å bli tvunget til å gi falske tilståelser. I tyrkiske fengsler dør folk av uforklarlige grunner, sier en av dem til VG.

– En offiser som jeg kjenner, valgte å reise hjem fra Norge i et forsøk på å renvaske seg mot anklagene. Han ble arrestert i passkontrollen da han kom til Tyrkia, og sitter fortsatt fengslet, sier en annen av eks-offiserene.

100.000 i fengsel

UD vil ikke kommentere saken ovenfor NRK. De henviser til Justisdepartementet.

«Vi kan hverken bekrefte eller avkrefte om noen har søkt asyl, og heller ikke si noe om eventuell stilling eller grunnlag for å søke», skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en e-post til VG.

Over 100 000 offentlig ansatte er fengslet, avsatt eller under etterforskning i Tyrkia etter kuppforsøket i juli. Blant de pågrepne er lærere, dommere, politifolk og soldater. Tyrkia anklager den USA-baserte predikanten Fethullah Gülen for å stå bak.

Tyrkia har sparket over 6.000 personer og gitt ordre om at flere titall organisasjoner skal avvikles i kjølvannet av sommerens kuppforsøk.

En domstol i Tyrkia dømte i januar to tidligere offiserer til livstid i fengsel for å ha forsøkt å avskaffe Tyrkias «konstitusjonelle orden», ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu. Det er de første domfellelsene siden det mislykkede militærkuppet i juli.