VG: Svarer ikke på spørsmål før intern granskning er klar

Rapporten kommer til å inneholde en evaluering av hvordan saken rundt videoen av Trond Giske (Ap) på Bar Vulkan i Oslo ble håndtert i VGs redaksjon før, under og etter publisering.

– Vi jobber så hurtig vi kan med vår evaluering. Vi har sagt at den kommer denne uken. Eksakt tidpunkt kommer vi ikke til å offentliggjøre, men vi har sagt at rapporten skal offentliggjøres, og vi har sagt at da skal vi også svare på alle spørsmål, sier digitalredaktør i VG Ola Stenberg.

– Tar kritikken

Bransjenettstedet Medier24 skriver i dag i en kommentar at VG normalt sett er de som er hardest på å kreve svar, men at de nå er veldig stille.

– Den kritikken tar vi, og vi forstår at den kommer. Vi forstår frustrasjonen. Vi har erkjent at vi er bak skjema, og håper at vi kan komme med evalueringen vår og svarene våre så raskt som mulig, sier Stenberg.

Samtidig svarer 41,5 prosent av de spurte at de stoler i svært liten, eller liten grad på VGs politiske journalistikk, ifølge en undersøkelse utført for Medier24.

– Det er alvorlig for oss. Tilliten er en del av grunnmuren vår, den har vi fulgt med på i all tid, og den kommer vi til å følge med på fremover. Når tilliten til oss svekkes er det alvorlig for oss, sier Stenberg.

– Kommer evalueringen av dere selv til å være fullstendig?

– Vi kommer ikke til å kommentere den ytterligere før vi legger den frem, sier Stenberg.

– Kommer forklaringen til reporter Lars Joakim Skarvøy til å være med i granskningsrapporten?

– Vi kommer ikke til å kommentere detaljer knyttet til evalueringen.

– Dobbeltmoralsk av VG

Redaktør i Medier24 Erik Waatland er overrasket over stillheten fra VG-huset.

– VG står i en krise, og saken omtales som en presseskandale av dimensjoner. Det kan tyde på at VG setter en annen standard for seg selv enn hva de krever av andre. Det mener jeg er dobbeltmoralsk.

Han påpeker at pressen lever etter åpenhetsprinsippet.

Redaktør Erik Waatland i bransjenettstedet Medier24. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Mer informasjon er bedre. VG gjør det motsatte. De skaper ikke åpenhet rundt denne saken. Det skaper igjen rom for spekulasjoner, enten det er mot journalisten selv eller mot kilden. Jeg mener det verken er en fordel for VG selv, eller den offentlige debatten, sier Waatland.

Han understreker at han har forståelse for at det er en vanskelig sak mediehuset nå står i.

– Men samtidig krever VG at andre store selskaper midt i en skandale stiller opp umiddelbart for å svare på spørsmål. VG har en brukt en uke på ikke å si noe som helst. Det er for dårlig, sier Waatland.