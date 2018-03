VG: Støre-nei til Giske-comeback i Trøndelag

Trond Giske har blitt foreslått som kandidat til styret i Trøndelag Arbeiderparti. Dersom Giske hadde blitt valgt inn der, kunne han også fått plass i landsstyret, partiets høyeste organ mellom landsmøtene.

Det setter Støre ned foten for.

I en skriftlig redegjørelse til VG skriver Støre blant annet:

«Jeg har tillit til at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti gjør en klok vurdering når det skal foreslå medlemmer til det nye fylkespartiets styre. Jeg har sagt at det må være mulig å gjenvinne tapt tillit. Men i tilfeller der det har vært brudd på partiets retningslinjer i nær fortid bør det gå noe tid før man får nye tillitsverv i partiorganisasjonen»

Støre mistet tilliten til Giske

Støre mistet tilliten til Giske etter at det dukket opp en rekke varsler om at flere unge kvinner hadde blitt utsatt for skesuell trakassering og uønsket oppmerksomhet av daværende nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet.

21. desember i fjor så Giske seg nødt til å beklage egen oppførsel på NRK.

Trond Giske beklager egen oppførsel og manglende rolleforståelse.

En drøy måned og flere varsler senere kom konklusjonen; Giske har brutt Arbeiderpartiets retningslinjer mot seksuell trakassering og har mistet Støres tillit.

Jonas Gahr Støre sier Arbeiderpartiet har konkludert i varslene mot Trond Giske.

Støttespillerne har fortsatt kampen

Markante skikkelser i Arbeiderpartiet i Trøndelag har stilt seg bak Giske gjennom hele granskingen av varslene mot den tidligere nestlederen. Flere har gått langt i å antyde at prosessen har vært del av en maktkamp for å svekke Giske.

2. februar gikk fylkesordfører og Giske-venn Tore O. Sandvik i Trøndelag ut for å forsvare Giske i Adresseavisa.

– Giske har vært utsatt for demonisering i media som ikke stemmer med graden av alvor i det han er beskyldt for, sa Sandvik den gangen.

En drøy uke senere kom Giske tilbake på den politiske scenen etter en flere uker lang sykemelding.

Han ble møtt med stående applaus da han skulle holde tale under stiftelsen av nye Orkland Arbeiderparti.