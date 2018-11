VG: Regjeringen stanser sykepleierstreiken med tvungen lønnsnemnd

Det bekrefter regjeringskilder overfor VG.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har innkalt partene Norsk Sykepleierforbund og NHO Service og Handel til et møte om konflikten i pleie- og omsorgsoverenskomsten. Det opplyser Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

I møtet vil hun spørre partene vil hun partene vil klare å komme til enighet, dersom svaret er nei vil det ifølge NRKs kilder bli tvungen lønnsnemnd.

Det blir pressekonferanse klokka 15.30 med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, opplyser departementet.

Lockout for 500

Dersom en lockout hadde tredd i kraft onsdag, ville det betydd at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben.

Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Flere institusjoner har ropt varsko med tanke på en lockout. De mener det vil gå ut over liv og helse.

Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleiere vil utgjøre en fare for liv og helse. Dersom rapporten er entydig i sine konklusjoner, er det trolig at regjeringen vil gå inn for tvungen lønnsnemnd.

Fastlåst konflikt

Konflikten mellom sykepleierne og NHO Service har vært fastlåst en god stund. Sykepleierne krever en minstelønn i private helseforetak på linje med det de har i kommunal sektor.

NHO mener på sin side at det vil bryte med den norske modellen dersom kommunal sektors tariffavtaler automatisk skal legge føringer for avtalene i privat sektor.