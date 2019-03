VG: Politiet avslører teori om mulige Hagen-kidnappere

Øst politidistrikt har tidligere beskrevet personene bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, som profesjonelle aktører. I en fersk uttalelse VG har fått innsyn i kommer politiet med flere detaljer om de mulige kidnapperne.

«Betydelig volds- og gjennomføringskapasitet»

«Slik saken fremstår per nå har vi all grunn til å tro at vi står overfor kriminelle med en betydelig volds- og gjennomføringskapasitet», skriver politiadvokat Andreas Lund i Øst politidistrikt.

Uttalelsen er ifølge VG datert 5. mars og omtaler også detaljer rundt sikkerhetssituasjonen til Hagen-familien, ifølge avisen.

«Det er en løpende vurdering av trusselnivået mot medlemmene av familien Hagen.»

Politiadvokaten ønsker ikke å kommentere uttalelsen nærmere overfor avisen, men bekrefter at innholdet i uttalelsen fortsatt er gjeldende.

FORSVANT FRA HJEMME SITT: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog 31. oktober i fjor. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Ingen livstegn på fem måneder

Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog om morgenen eller formiddagen 31. oktober i fjor.

Det er snart fem måneder siden.

Siste sikre livstegn fra Hagen er en telefonsamtale til et familiemedlem kl. 9.14 morgenen den 31. oktober.

Anne-Elisabeths ektemannen, milliardær Tom Hagen (68), skal ifølge politiet ha reist hjem fra jobb ved 13.30-tiden den samme dagen. Da han kom hjem var kona forsvunnet.

Til tross for gjentatte oppfordringer fra familiens advokat, Svein Holden, og politiet er det ikke blitt sendt bevis på at Anne Elisabeth er i live.

LYDTEST: Musikkprodusent Truls Birkeland gjorde undersøkelser i Hagens bolig 18. mars. Foto: Ola S. Hana

18. mars utførte lydekspert Truls Birkeland undersøkelser i boligen til familien Hagen. Tidligere har politiet undersøkt boligen i to uker, og senere 3D-skannet eiendommen.

Øst politidistrikt har opplyst overfor NRK at det er et betydelig antall mennesker som jobber med saken. Men til tross for at de holder trykket oppe har politiledelsen den siste tiden uttrykt bekymring for manglende livsbevis, og sier de ikke kan utelukke at noe har gått galt.