VG: Norsk kvinne pågrepet av PST på Gardermoen for forsøk på IS-deltagelse

Kvinnen er nå siktet for å ha forsøkt å reise til Syria for å slutte seg til IS.

Hun ble først pågrepet i Italia, og videre ble hun utlevert til Norge. PST mener kvinnen var på vei til Syria for å møte fremmedkrigeren hun skal ha hatt et forhold til.

Fremstilles for varetekt

Kvinnen forsvares av advokat Mona Danielsen i Advokatfirmaet Storrvik ifølge VG.

– Hun nekter straffskyld. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier forsvareren til avisen.

30-åringen pågrepet på Oslo lufthavn av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) tirsdag, og hun blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett i ettermiddag, skriver VG.

